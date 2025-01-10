合歡山入夜有下雪機率 台14甲翠峰至大禹嶺封路

合歡山今天降冰霰，吸引「追雪族」頂著凍寒低溫上山；交通部公路局表示，台14甲線高海拔路段有局部路面結冰及固態降水機率，今夜至明天清晨預警封閉翠峰至大禹嶺路段。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，台14甲線合歡山海拔2500公尺以上路段，受強烈大陸冷氣團影響，夜間環境溫度降至冰點以下，配合水氣偏多，有局部路面結冰及固態降水機率，路側局部殘冰不易消融。

中區養護工程分局指出，今晚6時至明晨7時，預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，車輛只出不進，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，明晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行。

中區分局另外指出，考量台14甲線31公里處武嶺至33公里處松雪樓路段崎嶇蜿蜒，車輛輪胎易打滑，因此今晚8時起夜間雙向封閉管制，不開放通行。