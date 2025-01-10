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8旬翁用漂白水擦陰莖遭灼傷 醫師：清水洗即可

中央社／ 嘉義市10日電

嘉義8旬男子近日覺得生殖器不乾淨，竟用毛巾沾漂白水擦拭，還拿棉花棒清尿道，隔天發現陰莖紅腫、疼痛，趕快到醫院就診才緩解；泌尿科醫師說，清洗私密處用清水即可。

嘉義市陽明醫院泌尿科醫師黃才倍告訴中央社記者，日前一名阿伯異想天開，覺得陰莖卡污垢必須用漂白水才能徹底洗淨，清洗後造成陰莖紅腫，且尿尿時會疼痛、有灼熱感，忍了2天才到醫院看診。

黃才倍說，問診後瞭解整個離譜過程，馬上給予藥物及外用藥膏治療，緩解阿伯疼痛，預防傷口感染；他也告誡老伯勿再犯。

黃才倍指出，漂白水具腐蝕性，一般人使用時都會戴手套防止手灼傷，男人「小鳥」外層比手部的皮膚更細膩，直接擦漂白水一定會受傷。他建議，男女清洗私密處用清水或溫和的沐浴乳即可，民眾過度使用市面上私密處清潔產品，反而會將天然保護層洗掉，造成不良的後果。

黃才倍強調，泌尿道不舒服勿自行處理，或拖著不理會，一定要找專科醫師看診，才不會延誤病情。

私密處 醫師 陰莖

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