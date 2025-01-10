快訊

北市男亂發假消息「北榮麻疹大流行」 檢方諭令10萬交保

逾萬顧客注意！饗饗疑食物中毒遭停業 「這期間」訂位可退訂金或改期

不是公股銀！這家銀行獲利創高 年終獎金大方發7個月

聽新聞
0:00 / 0:00

吹哨「和牛EMPEROR」賣過期肉！84萬元檢舉獎金下來了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，由台灣的領先創意公司接手營運。記者趙容萱／攝影
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，由台灣的領先創意公司接手營運。記者趙容萱／攝影

台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」去年四月遭前員工踢爆使用過期牛肉。衛生局今說明，為獎勵吹哨者，已依規核發84萬元檢舉獎金；西區「御帝和牛燒肉」，也核發檢舉獎金給2位民眾共96萬元。

「和牛EMPEROR」爆出賣過期神戶牛偵結，檢方依加重詐欺罪嫌起訴日籍負責人坂本斗志等4人；「和牛EMPEROR」在去年7月易主台灣新東家，食安處啟動的「和牛燒肉餐廳專案」，稽查20家餐廳都未發現逾期食材。

台中市衛生局前年增訂「未達重大食安案件檢舉獎金發放原則」，具名檢舉逾期食品案件，並經裁罰金額達30萬元以上，即可按罰鍰實收金額的50%核發檢舉獎金。

衛生局表示，去年查獲2起儲存逾期和牛案，都符合獎金發放原則，已核發3人、180萬元的檢舉獎金。西屯「和牛EMPEROR」儲存牛肉及冷麵等共14品項逾期食品，重罰業者168萬元並勒令停業，吹哨者依規核發84萬元檢舉獎金；西區「御帝和牛燒肉」儲存16項逾期牛肉，重罰業者192萬元並勒令停業，核發檢舉獎金給2人、共96萬元。

衛生局長曾梓展表示，經由熱心民眾檢舉，協助衛生局掌握具體情資，得以查獲2家餐飲業者儲放逾期牛肉，並迅速採取下架封存及銷毀等措施，有效遏止不法食品影響市民健康，發揮共同守護食安功效，這2件吹哨過期和牛案皆符合獎金發放原則，依規定發出180萬元檢舉獎金，呼籲市民共同把關食安。

台中市食安處提醒，民眾如發現食品違規事件，可撥打1999服務專線或食安處電話04-22220655具名檢舉、提供具體事證，對於檢舉人身分絕對保密。符合台中市食安案件檢舉獎金發放原則，皆可依規定核發獎金，共同守護食安。

台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，由台灣的領先創意公司接手營運。記者趙容萱／攝影
台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」易主，由台灣的領先創意公司接手營運。記者趙容萱／攝影

燒肉 衛生局 食安

延伸閱讀

超市牛肉也能煎出軟嫩多汁 專家教事先多加1物「分解蛋白質」

A5和牛、牛舌通通8折！桃園純水燒肉滿額再送優惠券

牛肉價探5年新低 陸商務部立案查進口牛 消費者卻不挺

陸調查進口牛肉報復加稅？ 巴西只回這句話

相關新聞

饗饗疑食物中毒遭停業 2周內逾萬訂位者可退訂金或改期

饗饗微風信義店疑似食物中毒案，1月7日遭北市衛生局勒令停業迄今。北市法務局今邀饗賓公司溝通，業者承諾返還2倍定金共100...

饗饗疑中毒案 北市：無法用餐者加倍返還定金

台北市法務局今天表示，針對「饗饗」餐廳疑食物中毒案，饗賓公司承諾停業期間無法用餐的消費者，加倍返還定金

合歡山入夜有下雪機率 台14甲翠峰至大禹嶺封路

合歡山今天降冰霰，吸引「追雪族」頂著凍寒低溫上山；交通部公路局表示，台14甲線高海拔路段有局部路面結冰及固態降水機率，今...

饗饗信義店疑食物中毒案擴大 醫提醒可能症狀

饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，醫師提醒，急性腸胃炎病因多半是病毒或細菌引起，前者有時合併上呼吸道感染症狀，但若發燒、肚...

饗饗信義店疑食物中毒 疾管署助驗可能病原

饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，疾管署今天表示，昨天已與台北市政府衛生局前往了解，並協助檢驗人體檢體，釐清是否特定病原造...

吹哨「和牛EMPEROR」賣過期肉！84萬元檢舉獎金下來了

台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」去年四月遭前員工踢爆使用過期牛肉。衛生局今說明，為獎勵吹哨者，已依規核發84萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。