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饗饗信義店疑食物中毒 疾管署助驗可能病原

中央社／ 台北10日電
衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧。聯合報系記者李青縈／攝影
衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧。聯合報系記者李青縈／攝影

饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，疾管署今天表示，昨天已與台北市政府衛生局前往了解，並協助檢驗人體檢體，釐清是否特定病原造成腹瀉，預計14日公布。

台北市衛生局今天下午以新聞稿更新情況，截至下午3時，累計通報個案58人。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧表示，將於14日統一公布檢驗結果，目前已經收到部分檢體，其中疾管署會針對人體檢體部分進行檢驗，包含廚工手部檢體及患者糞便檢體，釐清是否特定細菌或病毒造成腹瀉。

曾淑慧表示，昨天已與台北市衛生局食品課、防疫課、區管中心一起到饗饗了解狀況，包含餐廳對員工健康管理機制、民眾用餐時是否特別不舒服，並了解不舒服的患者是否有吃特定食物等。

對於有醫師提及可能是諾羅病毒造成，曾淑慧說，確實以腹瀉群聚來說，諾羅檢出率最高，但仍待進一步檢驗確定。

北市 衛生局 諾羅病毒

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