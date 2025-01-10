饗饗信義店疑食物中毒案擴大 醫提醒可能症狀
饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，醫師提醒，急性腸胃炎病因多半是病毒或細菌引起，前者有時合併上呼吸道感染症狀，但若發燒、肚子絞痛厲害，細菌或食物中毒機率高。
台北市衛生局7日起接獲醫院通報，有民眾5日及6日至INPARADISE饗饗微風信義店用餐後，出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等疑似食物中毒症狀，目前累計通報58人。
儘管感染源還在檢測中，新北市立土城醫院副院長、胃腸肝膽科教授級主治醫師蘇銘堯今天接受媒體聯訪說明，急性腸胃炎的病因多半是細菌或病毒引起，常見的症狀包括噁心、嘔吐、腹部絞痛、腹脹、嚴重腹瀉等。
蘇銘堯說，至於如何分辨病毒還是細菌，病毒型主要症狀是腹痛、嘔吐、腹瀉、發燒、食慾降低、倦怠、肌肉酸痛，有時會合併上呼吸道感染的症狀，所以也稱為腸胃型感冒。
而細菌型的主要是因飲食受污染所引起，或沾到環境上的細菌沒洗手就進食而受到感染。蘇銘堯解釋，主要症狀以水瀉、肚子絞痛很厲害、嘔吐為主，嚴重者會發燒，且糞便中可能夾帶有血絲、黏液或惡臭，所以當拉肚子還有發燒等症狀，細菌或食物中毒的機率高。
衛生福利部疾病管制署提醒，有多種病毒可引起腸胃炎，包括諾羅病毒、輪狀病毒等，引起細菌性腸胃炎的致病菌則有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌及霍亂弧菌等，民眾注意飲食衛生、落實勤洗手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言