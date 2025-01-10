快訊

科技總座逃稅逾1600萬還裝窮…士林分署硬了聲請管收 恐看守所過年

饗饗信義店疑食物中毒通報共58人 流行病學調查啟動

中央社／ 台北10日電

北市衛生局表示，饗饗信義店疑似食品中毒，通報個案數截至今天下午3時累積58人；新增2名外縣市個案，是在下午茶時段用餐；近日將發問卷給個案進行流行病學調查。

饗饗信義店近日發生疑似食物中毒事件，衛生局今天下午以新聞稿更新情況，表示截至今天下午3時，累計通報共計58人。

衛生局說，本次新增2名個案為外縣市通報，5日下午茶時段用餐，醫療院所8日通報後經所轄衛生局調查完成再通知北市衛生局；統計58名個案用餐時間，5日用餐人數共計44人，6日用餐人數為14人，衛生局將持續追蹤各醫療院所及衛生單位通報情形。

衛生局表示，衛生福利部疾病管制署已啟動流行病學調查，近日將依用餐時段分批次以簡訊或電子郵件方式發送調查問卷連結給用餐民眾，請有接獲通知的民眾儘速協助填寫，並協助轉知同行親友填寫調查問卷，以利後續流行病學分析。

衛生局 食物中毒 饗饗

延伸閱讀

饗饗疑似食品中毒案又增外縣市2人就醫 通報數已58人

饗饗疑食物中毒顧客嘔吐腹瀉 醫：輪狀病毒多冬季流行

饗饗疑食物中毒累積56人 疾管署出動防疫醫師並採檢

「饗饗」疑食物中毒案就醫增至56人 北市揭這區間最多人用餐

相關新聞

吹哨「和牛EMPEROR」賣過期肉！84萬元檢舉獎金下來了

台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」去年四月遭前員工踢爆使用過期牛肉。衛生局今說明，為獎勵吹哨者，已依規核發84萬...

饗饗信義店疑食物中毒案擴大 醫提醒可能症狀

饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，醫師提醒，急性腸胃炎病因多半是病毒或細菌引起，前者有時合併上呼吸道感染症狀，但若發燒、肚...

饗饗信義店疑食物中毒 疾管署助驗可能病原

饗饗信義店發生疑似食物中毒事件，疾管署今天表示，昨天已與台北市政府衛生局前往了解，並協助檢驗人體檢體，釐清是否特定病原造...

小米6大新品齊發！Redmi Note 14系列手機2億畫素搶市、165W行動電源可充筆電、智慧手錶能聽音樂

小米（Xiaomi）今（10）日在台推出6大新產品，包含4款Redmi Note 14 系列攻中階市場，其中Redmi Note 14 Pro+ 5G與Redmi Note 14 Pro 5G都有2億畫素三鏡頭相機，實測AI 魔法消除 Pro及鏡頭畫質讓人驚豔。除此之外還有2款自帶線行動電源、Redmi Buds 6 Pro、Redmi Buds 6、Redmi Watch 5、Xiaomi 路由器 BE3600一同亮相，聯合新聞網《科技玩家》製懶人包整理小米6大新品。

「神腦年購節」全館家電5折起 三星Galaxy新機搶先預約加碼送500元神腦幣

年終獎金翻倍花，「神腦年購節」即日起至2月5日開跑，全館家電5折起，滿額最高贈5,000元神腦幣，加入神腦會員，生日月還...

台灣醫療軟實力 高醫大攜手越南創立東南亞首座吞嚥障礙中心

高雄醫學大學日前出席南越最大軍醫院 175 軍醫院舉辦東南亞首座「吞嚥障礙管理單位」揭牌典禮，董事長陳建志董事長代表致贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。