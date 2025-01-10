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「神腦年購節」全館家電5折起 三星Galaxy新機搶先預約加碼送500元神腦幣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星最新Galaxy旗艦機即將發表，神腦針對星粉會員推出「早鳥專案」，即日起搶先登錄，上市後購機加碼送500元神腦幣。圖／神腦國際提供
三星最新Galaxy旗艦機即將發表，神腦針對星粉會員推出「早鳥專案」，即日起搶先登錄，上市後購機加碼送500元神腦幣。圖／神腦國際提供

年終獎金翻倍花，「神腦年購節」即日起至2月5日開跑，全館家電5折起，滿額最高贈5,000元神腦幣，加入神腦會員，生日月還可獨享指定商品5折起優惠。

看準年終商機以及家電節能補助政策延長，「神腦年購節」攜手LG、Panasonic、三星、伊萊克斯、PHILIPS等電器品牌，針對4K電視、微波爐、電磁爐、烘烤爐、電冰箱、掃拖機器人、空淨機、洗衣機及除濕機等祭出超狂優惠滿額再加碼送神腦幣，全通路享多家銀行信用卡或行動支付優惠，LINE Pay、街口支付、悠遊付、Pi拍錢包、Hami Pay、銀角零卡等多元支付方式皆可使用。銀角零卡累積消費滿3萬登記抽MSC地中海榮耀號雙人郵輪套票。

另外，即將在1月23日發表的三星年度最新Galaxy旗艦機，神腦針對星粉會員推出「早鳥專案」，即日起搶先登錄，上市後購機加碼送500元神腦幣；完整填寫問卷還有機會抽中最新AI旗艦手機、Galaxy Ring等好禮。

等不及新機發表的民眾，神腦多款Android新機也同步推出優惠，首推主打首款可以下水拍攝的AI旗艦機「OPPO Reno13系列」，2萬元有找的高CP值引發市場熱議，至全台中華/神腦門市及神腦網路商城選購，可拿到神腦獨送MEGA KING行動電源、周邊配件、品牌耳機等組合，持舊機換新機再現折4,000元，搭配5G資費月繳1,399元，最低4,990元即可入手。更多旗艦手機如HTC、Google Pixel，在神腦年購節活動期間，不僅加贈品牌好禮，還可拿最高2,000元神腦幣。

神腦年購節活動開跑，攜手LG、Panasonic、三星、伊萊克斯、PHILIPS等電器品牌推出強檔優惠，滿額最高贈5,000元神腦幣。圖／神腦國際提供
神腦年購節活動開跑，攜手LG、Panasonic、三星、伊萊克斯、PHILIPS等電器品牌推出強檔優惠，滿額最高贈5,000元神腦幣。圖／神腦國際提供

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