「神腦年購節」全館家電5折起 三星Galaxy新機搶先預約加碼送500元神腦幣

年終獎金翻倍花，「神腦年購節」即日起至2月5日開跑，全館家電5折起，滿額最高贈5,000元神腦幣，加入神腦會員，生日月還可獨享指定商品5折起優惠。

看準年終商機以及家電節能補助政策延長，「神腦年購節」攜手LG、Panasonic、三星、伊萊克斯、PHILIPS等電器品牌，針對4K電視、微波爐、電磁爐、烘烤爐、電冰箱、掃拖機器人、空淨機、洗衣機及除濕機等祭出超狂優惠滿額再加碼送神腦幣，全通路享多家銀行信用卡或行動支付優惠，LINE Pay、街口支付、悠遊付、Pi拍錢包、Hami Pay、銀角零卡等多元支付方式皆可使用。銀角零卡累積消費滿3萬登記抽MSC地中海榮耀號雙人郵輪套票。

另外，即將在1月23日發表的三星年度最新Galaxy旗艦機，神腦針對星粉會員推出「早鳥專案」，即日起搶先登錄，上市後購機加碼送500元神腦幣；完整填寫問卷還有機會抽中最新AI旗艦手機、Galaxy Ring等好禮。