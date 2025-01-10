公路局規劃道安講習委外 時間、地點更多元便利

交通部公路局去年7月起，開放道安講習可線上預約，成效不錯；公路局進一步規劃委外辦理道安講習，今年上半年將公告，參加講習民眾在時間及地點選擇上更多元便利。

公路局今天發布聞稿，113年7月1日起，汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點者，可透過「道路交通安全講習系統網站」自行線上預約申請自費參加道路交通安全講習。

公路局統計，至113年底，已有2758人透過網站申請至監理所站完成講習，民眾可透過該平台點選適合場次及時間規劃上課日期。

另外，為了解講習課程辦理情形，課後實施課程評量及問卷調查，掌握講師授課及教室相關設備滿意度，精進道安講習辦理情形。公路局統計，半年來平均滿意度90.47%，成效不錯。

公路局說，依道路交通管理處罰條例第92條第9項，道安講習得委託公私立機構、法人或團體辦理，未來民眾講習上課時間及地點將多元化，由民眾可依自己時間、地點自行選擇講習日期。

公路局表示，道安講習委外作業事宜正規劃中，預計114年上半年將正式公告，申請辦理道安講習的委託訓練機構，應依規定向所轄監理所站提交計畫書，各監理所站將邀集專家學者組成評核小組，針對講師遴選及訓練、講習地點、設備及保險、班別、開班人數及講習時間等項目進行實體審查，並要求講師定期回訓。

公路局說，未來道安講習委外辦理後，民眾也可透過「道路交通安全講習系統網站」，依照自己需求於講習通知單期限前，選擇適合自己的上課時間及地點，上課時間更便利（包含假日、夜間）、上課地點更多元（受委託的民營駕訓班、公私立學校、法人或團體皆可講習），可達即時矯正違規行為效果，避免再違規，提升行車安全。

公路局提醒，無正當理由不依規定接受道路交通安全講習者，將會處新台幣1800元，違規駕駛人或汽車所有人應依限期參加講習。