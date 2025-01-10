台灣醫療軟實力 高醫大攜手越南創立東南亞首座吞嚥障礙中心

高雄醫學大學日前出席南越最大軍醫院 175 軍醫院舉辦東南亞首座「吞嚥障礙管理單位」揭牌典禮，董事長陳建志董事長代表致贈「小港醫院咀嚼吞嚥機能重建中心」 LOGO，越方把LOGO掛上，象徵對高醫認同與敬意。

高醫指出，吞嚥中心成立源起於高醫經營市立小港醫院無私傳授多年專業經驗與成功跨域整合模式，本月8日揭牌儀式當天，陳建志致贈咀嚼吞嚥機能重建中心 LOGO，越方特地掛在吞嚥中心入口處，這也是越南軍醫院首度在院內掛上台灣醫院標誌，不僅開創台灣醫療外交新篇章，更彰顯高醫在全球健康議題卓越領導力。

高醫體系與越南175 軍醫院合作始於2020年簽署醫療人才培育備忘錄，小港醫團隊2022年發現越南正邁向高齡化社會的人口挑戰，前瞻提出設立咀嚼吞嚥中心建議，獲越南國防部全力支持。

2023年3月雙方簽署醫事人才培育合約，175軍醫院同年9月及2024年7月，兩度派遣種子菁英赴台參加為期4周培訓。小港醫攜手越南建構完整診療與照護系統，透過專業轉移與培訓降低因咀嚼吞嚥引發的健康風險，成為國際健康合作典範。

陳建志表示，高醫大是台灣第一所由民間興學私立醫學院，創校70年來秉持「哪裡有需要，高醫就在那裡」核心價值，以私立學校有限資源為偏鄉醫療與國際健康議題付出無數心血，至今已有 50 位高醫人榮獲台灣醫界最高榮譽醫療奉獻獎，人數高居全台之冠。