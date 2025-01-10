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全國電子新春破盤！指定大家電5折起 滿額送Dyson吸塵器

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全國電子小家電單筆消費滿5,000元可抽雄獅旅遊金35,000元，指定小家電滿額享現金回饋最高11%，加購指定Dyson吹風機享超值6.9折優惠。圖／全國電子提供
全國電子小家電單筆消費滿5,000元可抽雄獅旅遊金35,000元，指定小家電滿額享現金回饋最高11%，加購指定Dyson吹風機享超值6.9折優惠。圖／全國電子提供

歡慶全國電子50周年，於1月11日至1月21日推出年度首場超值新春破盤活動，活動期間指定大家電5折起，4大家電滿額送1,000點會員點數，單筆滿額10,000元就有機會獲得最高60,000元免單。此外，還有「1元放大術」，精選商品加1元多1件，指定家電單筆消費滿額還可將輝葉按摩椅一起帶回家。購物前綁定LINE好友，天天玩幸運輪盤盛典，最高可抽888元數位商品折價券，4大家電最高折1,000元，小家電送最高1,800元折價序號，行動支付單筆滿萬再加碼贈送全國電子點數100點。

年前正是添購4大家電最佳時機，冰箱洗衣機、乾衣機單張發票滿10萬登錄抽Dyson V12s Submarine乾濕全能吸塵器。LG新春好禮贈，購買電視、冰箱、洗衣機指定機種抽PS5；購買指定滾筒洗衣機送Panasonic全自動美式咖啡機，購買指定冰箱登錄送年菜2選1。全星全意三星品牌慶滿額送好禮，螢幕、平板、投影機等你帶回家。Dyson 2月底前舊換新領3,000開運金、買就抽Dyson吹風直髮器、買好運指定濾網2件3,888元，Dyson單筆滿5,000元享現金回饋5%，最高享11%現金回饋。

除舊佈新空調清洗服務優惠中，熱水器、抽油煙機、瓦斯爐8.8折起，淨水器、洗碗機也全面9折起。小家電單筆消費滿5,000元可抽雄獅旅遊金35,000元，指定小家電滿額享現金回饋最高11%，購買指定廚房家電滿額還能再享好禮2選1，加購指定Dyson吹風機還可享超值6.9折優惠。

數位3C專區搶先為新學期做好準備，即日起至2月底，凡購買數位商品並綁定APP不僅能參加抽獎，還有機會贏得夢幻雙人日本來回機票，還有滿千就抽1,000元全國電子點數。指定筆電、電腦下殺5折起，再享好禮4選1，還有周邊加購價最高可省1,200元。

歡慶全國電子50周年，於1月11日至1月21日推出年度首場超值新春破盤活動，指定大家電5折起再抽6萬元免單，滿額再送輝葉按摩椅。圖／全國電子提供
歡慶全國電子50周年，於1月11日至1月21日推出年度首場超值新春破盤活動，指定大家電5折起再抽6萬元免單，滿額再送輝葉按摩椅。圖／全國電子提供
全國電子熱水器、抽油煙機、瓦斯爐8.8折起，廚衛商品新春優惠中。圖／全國電子提供
全國電子熱水器、抽油煙機、瓦斯爐8.8折起，廚衛商品新春優惠中。圖／全國電子提供
即日起至2月底，凡購買數位商品並綁定APP，不僅能參加抽獎，還有機會贏得夢幻雙人日本來回機票。圖／全國電子提供
即日起至2月底，凡購買數位商品並綁定APP，不僅能參加抽獎，還有機會贏得夢幻雙人日本來回機票。圖／全國電子提供
全國電子新春破盤，4大家電冰箱、洗衣機、電視、空調滿額送1,000點會員點數，1月11日至1月21日每日限量100名。圖／全國電子提供
全國電子新春破盤，4大家電冰箱、洗衣機、電視、空調滿額送1,000點會員點數，1月11日至1月21日每日限量100名。圖／全國電子提供

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