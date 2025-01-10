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苗縣「施情畫義」開展 333件藝品響應公益

中央社／ 苗栗縣10日電

苗栗縣政府結合藝文界為弱勢寒冬送暖的「施情畫義．千動愛心」美術特展今天開幕，今年募集333件藝術創作，民眾捐助新台幣2000元就能獲得1件作品，所得供社福機構做公益。

苗栗縣政府文化觀光局局長林彥甫指出，這項公益活動是11年前由時任苗栗縣中港溪美術研究會理事長沙清華率同會員發起，由作品創作力量來分享溫暖與善念；隔年縣府接手主辦，結合了縣內12個藝文社團、台電與中油公司，擴大募集創作並嘉惠更多弱勢族群。

第10屆「施情畫義．千動愛心」美術特展今天在文觀局第一展覽室舉辦開幕式，今年共募集到333件無償提供的藝術創作，即日起至3月2日展出，民眾捐助2000元至縣內的幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、創世清寒植物人安養院及新苗教養院等7家社福機構，就能收藏藝術家原創作品1件。

苗栗縣長鍾東錦在開幕式中頒發感謝狀予12個藝文團體，他表示，民眾捐助2000元幫助弱勢族群的同時，又能收藏藝術名家的創作提升藝文內涵，一舉數得，感謝藝術家們全力相挺，為弱勢寒冬送暖。

文觀局指出，展覽活動預計3月1日上午舉辦閉幕式，以抽籤方式決定獲得的作品；民眾捐款方式為即日起至2月10日以郵政劃撥至機構專戶，或直接至各社福機構、文化觀光局展演藝術科臨櫃捐款，捐款者後續於3月4日至3月7日辦公時間，憑「作品兌換券」或機構捐款收據至文觀局領取作品。

公益活動 捐款

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