寒冬來襲家裡沒有「它」不行？網推6大禦寒電器氣溫低也不怕！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「禦寒電器」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大禦寒電器。

寒冬的早晨，總是捨不得離開溫暖的被窩嗎？面對驟降的氣溫，一台實用的保暖電器便成了家中不可或缺的夥伴！從電暖器等大型家電，到可以隨身攜帶的充電式暖暖包「暖手寶」，市面上各種產品琳瑯滿目，特色與適用情境不盡相同；本次我們便針對冬季必備的禦寒電器進行調查，一起來看看網友的說法吧！

冷天必備「電暖器」暖房快速舒適 「電熱毯」溫暖又省電CP值高

▲ 網友熱議TOP6禦寒電器 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網友針對「禦寒電器」相關話題的討論，可以發現「電暖器」最受熱議。每當冷氣團來襲，常令人不禁直呼「這個溫度沒有暖氣不行啊」、「洗澡出來太冷啦！需要電暖器」，也引來網友紛紛推薦愛用款式，如偏好「葉片式」電暖器的網友便大讚其「靠葉片發熱暖房，不會吹出熱風，所以不會覺得眼睛或是皮膚乾乾的」，暖室效果最自然舒服。

而近年各大品牌相繼推出兼具顏值與輕巧設計的電暖器，不僅適合小空間，也能完美融入不同裝潢風格，廣受網友討論。此外，一機兩用的「冷暖氣機」同樣受到不少民眾推崇，便有網友表示「夏天吹冷氣、冬天變暖氣機」的設計十分實用，且「（與一般冷氣）幾乎沒有價差，當然裝冷暖變頻冷氣」，直呼「用過只覺得回不去了」。

「電熱毯」與「電熱披肩」也是冬季保暖的熱門選擇。有網友指出「有條電熱毯，不管在戶外還是居家，真的很舒服」，無論是床墊式還是披蓋式的電毯都適合居家使用，還能輕鬆攜帶，是露營愛好者的「神隊友」。

還有網友分享電熱披肩的使用經驗，「連肩膀跟背部的堅硬也都突然放鬆了」，認為適當的溫度有助舒緩身體疲勞；其他使用過的網友也直呼「不用特別開暖氣，身體也暖呼呼到底」，認為電熱毯與電熱披肩是兼顧經濟與保暖的好選擇，較省電之餘還能提供媲美「暖氣型」電器的保暖效果，甚至帶來意想不到的身心放鬆效果。

此外，部分網友則推薦「暖風機」這款經典的浴室保暖利器。傳統的暖風機多嵌入天花板，讓衛浴空間具備散濕與暖房等功能；不過近年推出了更為便利的可攜式暖風機，「手一提，放客廳、放書房、放臥室，都不再侷限於天花板了」，高機動性與優異保暖效果令網友力讚「冬天洗澡再也不會冷吱吱了！！根本寒流救星」。

此外，習稱「暖手寶」的充電式暖暖包同樣廣受好評，尤其對於手腳容易冰冷的人來說「出門、外出旅遊更是必備」，一顆在手便能暖和全身，堪稱隨身禦寒神器。

合適的禦寒電器與寒冬中的保暖舒適息息相關，不過也經常有網友提到「使用電暖器，不小心烤成這樣，一個小時了（皮膚）還沒退紅」，甚至有民眾差點引發火災，提醒大家使用保暖電器時，務必注意安全，才能安心享受寒冬裡的溫暖居家時光！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「禦寒電器」相關討論則數。

觀測期間：2023/12/25~2024/12/25，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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