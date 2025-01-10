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鬼鬼生子引網熱議單身女子生育 醫：需求者逐年攀升

聯合報／ 記者周佩怡／台北即時報導
吳映潔今於臉書上秀出孕肚照，並表明自己並未結婚。圖／摘自臉書
吳映潔今於臉書上秀出孕肚照，並表明自己並未結婚。圖／摘自臉書

女星鬼鬼（吳映潔）今自曝懷孕生子，一句「我沒有結婚」，意外引起大眾對單身女性人工生殖的熱議。台灣少子化嚴重，但生殖專家臨床觀察到，仍有不少單身女性、女同志願砸大筆費用，遠赴海外懷孕生子，一圓家長夢。

去年雖逢龍年，新生兒數仍雪崩式下滑，截至11月僅12萬餘名新生兒，為拯救「生不如死」的國家趨勢，去年5月衛福部就已預告人工生殖法修正草案，並舉辦多場公聽會、專家會議，但因各界對代孕歧見較多，衛福部擬將代孕脫鉤，朝單身女性、女同志納入人工生殖對象的修法進程，以加速法案推動。

台灣生殖醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部教授蔡英美表示，社會對單身女性、女同志進行人工生殖較有共識，她曾詢問過周遭女醫師、護理師等人，八、九成皆贊成開放。

鬼鬼懷孕生子消息一出，許多網友意見認為「女人用自己的肚皮、身體懷孕生子，時代不同，以前那些觀念該改變了」、「能夠給予愛和完好的生活環境，自己生小孩沒有不好」、「很多雙親家庭還不是養了不少恐龍小孩，有比較好？」

蔡英美表示，臨床也觀察到，近期這兩大族群在國外接受人工生殖、後續回台就醫追蹤，及在台取卵後出國進行人工生殖，又或直接在海外取卵、植入者，總計幾十人，且有逐年攀升的趨勢；若台灣通過法案，將能省下需求者出國、醫療處置、生活照護等大筆支出。

國人晚婚晚育，降低懷孕機率，也曾有專家指出，國人未婚育多是因找不到適合的對象，若法案通過，蔡英美認為，以美國的經驗來看，台灣的凍卵率將隨之增加，更多女性將先選擇凍卵，若經濟穩定後仍無良人，還可自主懷孕生子，增加生育自主權。

台灣生殖醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部教授蔡英美協助許多不孕婦女，如願生育。本報資料照片
台灣生殖醫學會理事長、高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部教授蔡英美協助許多不孕婦女，如願生育。本報資料照片

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