強烈大陸冷氣團可望再迎雪 下周一不排除達寒流等級

中央氣象署指出，強烈大陸冷氣團預計影響到下周一清晨，明天桃園以北、東半部、恆春半島地區及西半部山區有局部短暫雨，南部地區有零星短暫雨，周日起明顯轉乾，下周一清晨在輻射冷卻加持下，恐下探8度低溫，不排除達寒流等級。另外，今天玉山已迎來降雪，今晚到明晨北部、東北部及中部地區高山也有機會再迎降雪。

氣象署預報員張竣堯表示，這波強烈大陸冷氣團預計影響到下周一清晨，明天偏濕冷，桃園以北、東半部、恆春半島地區及西半部山區有局部短暫雨，南部地區有零星短暫雨，其他地區多雲。周日明顯轉乾，各地多雲到晴，僅花東有零星雨，預計持續到下周二都是晴到多雲，僅花東有零星短暫雨天氣。

張竣堯指出，下周一白天、周二短暫回溫，周三大陸冷氣團南下，北部及東半部有局部短暫雨，且南方雲系北移，南部地區及中部山區有局部短暫雨，剩東部平地為多雲；周四、周五仍受大陸冷氣團影響，但已轉乾，各地晴到多雲，東半部有局部短暫雨。

溫度方面，他表示，今晚及明晚西半部、東北部僅11至13度，花東約15度，今晚至明晨雲林以北、宜蘭及金門更發佈低溫特報，新竹以北及東北部預計不超過10度；明晚到後天晚上局部近山區及空曠地恐再低1、2度。高溫部分，明天白天北台灣約12至14度，其他地區約18至20度以上，日夜溫差大，周日後轉乾，白天各地可回升到18至20度。

張竣堯指出，下周一清晨環境明顯轉乾，在輻射冷卻加持下，西半部僅10至12度，花東12至14度，竹苗近山區不排除有8度低溫，屆時若台北氣象站達10.4度（含）以下，就會達寒流標準等級。下周一白天回溫，北台灣約18至20度，花東約20度，中南部22至24度，夜晚及清晨低溫約15、16度。周三白天受大陸冷氣團影響又降溫，周四、周五低溫再降到14至16度。

張竣堯也說，今天玉山氣象站有出現降雪，預計今晚到明天水氣有增加機會，北部、東北部2000公尺以上高山，及中部地區3000公尺以上高山有機會再迎降雪，其中又以今晚至明晨機會較高。