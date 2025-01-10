饗饗疑似食品中毒案又增外縣市2人就醫 通報數已58人

饗饗微風信義店日前爆出疑似食品中毒案，該店迄今仍停業中。北市衛生局今早統計接獲醫院通報就醫人數56人，下午最新消息已增至58人，2名新增個案為外縣市通報。另，疾管署已啟動流行病學調查，近日將以簡訊或電子郵件發送調查問卷連結給用餐民眾。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，衛生局1月7日陸續接獲醫院通報該店疑似食品中毒案，截至今天下午3時，累計通報共計58人。此次新增2名個案為外縣市通報，曾於1月5日下午茶時段用餐，醫療院所1月8日通報後，經所轄衛生局調查完成再通知北市衛生局。

林冠蓁說，58名個案用餐時間，1月5日用餐人數共44人、6日則有14人用餐，衛生局將持續追蹤各醫療院所及衛生單位通報情形。

衛生局表示，衛福部疾管署已啟動流行病學調查，近日將依用餐時段分批次以簡訊或電子郵件方式發送調查問卷連結給用餐民眾，請有接獲通知者儘速協助填寫，並協助轉知同行親友填寫調查問卷，以利後續流行病學分析。