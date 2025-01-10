饗饗疑食物中毒顧客嘔吐腹瀉 醫：輪狀病毒多冬季流行

饗饗微風信義店疑似食品中毒案延燒，已經累積56人通報，其中以以1月5日用餐人數42位最多，目前勒令停業。不少消費者出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉等症狀。土城醫院副院長蘇銘堯表示，難單從症狀判斷是哪種病毒感染，但輪狀病毒多在冬季流行，諾羅病毒則沒有固定流行季節。

台北市衛生局在1月7日起陸續接獲醫院通報，饗饗疑似食品中毒案件，通報個案的症狀、潛伏期與諾羅病毒感染類似；諾羅病毒的潛伏期約48小時，民眾不一定有症狀即就醫，因此須持續觀察，會從最後一例通報觀察至少24小時，若未新增個案，確定餐廳的風險已受控制，才有可能評估復業。

土城醫院副院長蘇銘堯表示，腸的症狀如腹瀉、肚子絞痛；胃的症狀則是胃痛、想吐等上呼吸道狀，兩者合併發生則是急性腸胃炎。可能原因包含吃的食物不乾淨、腸胃消化吸收不好、感染諾羅、腸病毒等，或甚至更嚴重的食物中毒。

蘇銘堯說，單純腸胃症狀比較輕微，可能只吃的東西沒有好好消化等；若是還有肌肉酸痛等症狀會懷疑病毒造成是腸胃型感冒；若為細菌或食物中毒可能會破壞腸粘膜造成出血，合併發燒、肚子絞痛等。

然而，蘇銘堯表示，哪種病毒感染很難從症狀區分，還是需要糞便檢驗來辨別，可以初步從季節判斷，如輪狀病毒多在冬季流行，諾羅病毒則沒有固定流行季節。