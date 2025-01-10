台中5寶爸原承諾不再生突又晉升「6寶爸」近況曝光
台中30歲江男，2020年底以「5寶爸」籌孩子醫藥費要賣嬰兒推車引熱議；市議員江和樹今天到江男工作的汽修廠探視，得知江男晉升「6寶爸」，其妻已結紥；陳老闆稱讚江的工作手藝，「廠內汽車美容弄得很乾淨、高階車款也做得出來」。
江男與妻子連生5個孩子後，在2020年的平安夜PO網表示，孩子發燒，沒錢看醫生，要賣嬰兒推車籌錢。遭部份網友圍剿，酸「沒錢還生這麼多」等。台中市行善團協會探視發現，全家擠在小房子，全家僅江男工作，但因疫情收入銳減，大女兒發燒才忍痛賣掉推車，各界踴躍捐款協助江家度難關。
但事後傳出，江男常翹班引發輿論撻伐，江男後曾對外承諾要結紮、「不會再生」，不料，2022年又與妻子誕下一子，成為「6寶爸」，江男失業數月，半年前到南屯區筏子東街汽修廠做汽車美容。
台中市議員江和樹今天趕往汽修廠探視，江男請假沒上班，同事透露，江男工作半年以來，每天日薪有上千元，常因忙小孩的事請假，同事會幫忙接case，江男很勤快，假日都會來幫忙趕車子。
據悉，江男升格為「6寶爸」後，半年來因繳不出房租3度搬家，從台中市北區跑到南屯工作，江男很感謝陳老闆收留；江妻也在2022年結紮，前陣子生病剛出院。
陳老闆說，江男晉升6寶爸，很認真養小孩，因江過去也有做過汽車美容，就讓江在廠內好好表現，江確實工作認真，廠內汽車保養弄得很乾淨，高階車款「外面一次保養要6千、1.2萬等級，也是做得出來」。
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