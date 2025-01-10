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去年18萬人次參加道安講習 公路局今年將委託民間辦理

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
公路局轄下監理所去年共開設4610場次道安講習，有18萬人次參加。圖／台中區監理所提供
公路局轄下監理所去年共開設4610場次道安講習，有18萬人次參加。圖／台中區監理所提供

交通部去年修正道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人於1年內記違規點數達6點者，可透過「道路交通安全講習系統網站」預約申請自費參加道路交通安全講習折抵，根據公路局統計，去年共有18萬人次接受道安講習，公路局

現規劃將道安講習委外辦理，預計今年上半年公告，方便民眾選擇合適場次及時間，申請辦理的訓練機構需經過審查，並要求講師定期回訓。

過去道安講習由公路局轄下監理機關辦理。公路局表示，去年共開設4610場次道安講習，共有18萬人次參加，其中包括未停讓行人、酒駕、無照駕駛等違規態樣，後續追蹤可降低50%肇事率及違規率，為讓民眾可及時參與講習，也可選擇適合場次及時間規劃上課日期，依照道交條例修訂，逐漸朝向讓民間也可辦理執行。

公路局表示，道安講習委外作業事宜正規劃中，申請辦理道安講習的委託訓練機構，應依規定向所轄監理所站提交計畫書，各監理所站將邀集專家學者組成評核小組，針對講師遴選及訓練、講習地點、設備及保險、班別、開班人數及講習時間等項目進行實體審查，並要求講師定期回訓。

公路局指出，未來道安講習委外辦理後，民眾可透過「道路交通安全講習系統網站」，依照自己需求於講習通知單期限前，選擇適合自己的上課時間及地點，上課地點可能包含受委託的民營駕訓班、公私立學校、法人或團體等。另也提醒，無正當理由不依規定接受道路交通安全講習，將會處1800元。

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