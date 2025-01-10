中小型醫院缺輸液 食藥署：農曆年前物流量大 導致延遲

經歷大半年輸液荒，衛福部食藥署今邀集相關醫、藥學相關團體直接跟業者溝通交流，也感謝臨床藥學和國內增產廠商的協助，並重申目前會叫不到貨，主要和農曆年前物流量大，以及廠商原物料到貨延遲等有關，庫存量能供應到農曆年後，未來將回歸市場正常機制，目前缺藥平台通報多數為中小型醫院。

食藥署今天舉行「輸注液供應宣導會議」，邀集各層級醫院協會代表、醫事職類相關團體、民團與藥廠等。食藥署副署長王德原表示，因為臨床藥學會承接食藥署委辦計畫，一整年都在處理缺藥的調度、評估、分析，國內的合格廠商，在輸液出現缺口時幫了很多忙，同時也讓相關醫、藥學相關團體直接跟業者溝通交流。

針對永豐恢復生產的狀況，王德原說，去年核准恢復供應沖洗和注射用生理食鹽水，後續一定是慢慢逐步恢復產量，恢復的量優先提供給合約客戶，在之前這段時間，合格國產廠商也有自己的合約客戶，就繼續維持供應，還有一部分是永豐的客戶，但沒有簽合約的，就不會列為主要恢復供應的部分，這一塊就是食藥署要去協調的。

永豐先前市占率高，對於是否有避免獨大的規畫，王德原表示，去年國內7家廠商不斷努力，增加人力、產線與生產班次，其實已經把產量提升快要1倍；永豐的部分，目前採取逐品項缺失改善完畢後向食藥署申請，因為當初是20個品項的製造許可全數不得展延，如果照過去全數改善完畢才恢復生產，會來不及因應市場需求。

針對臨床端這段時間叫不到貨，但食藥署都說沒缺，王德原表示，過年前醫院的藥品備貨量都會增加，但物流其實非常忙碌，加上一部分國產廠商的輸液原物料延遲到貨，影響到後續的排程，導致醫院下單時間跟過去有落差，可能原本3天可以到貨，現在需要1周，食藥署已開始協調，不行的話就用專案調度，所以數量是夠的。

社區醫院協會理事長朱益宏說，代表出席的人員回報內容提到，食藥署有說明目前的量可以供應到2月底，希望醫院不要囤貨，但像他所在的醫院，還是有500、1000毫升的生理食鹽水等未到貨，且永豐預計在2、3月恢復先前停產的產線，雖說到2月沒問題，不過各醫院狀況還是不同，且產品一定要經食藥署檢驗才能放行。

藥師公會全聯會理事長黃金舜表示，專案進口到去年的10月就已經結束，由於進口的國家多，導致種類、規格也多，醫院在使用上較複雜，主管單位要求醫療院所盡快把這些消化完，但今天又公告有庫存可供應到農曆年底，「但也沒有人知道他的庫存有多少」，認為庫存還是要透明。

黃金舜點出，食藥署和健保署不應各做各的，食藥署的職責是監督產品的品質和產量，健保署則負責核價，以生理鹽水500毫升核價25元來看，還要再跟醫院議價又拿7元，廠商實際上只能拿到18元，現在疫情結束以後，原物料、人力費用都上漲，加上後續永豐恢復後，是否又會重回獨大狀況，也都會有影響，廠商當然會考量自己是否有利潤。