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跨時空紀念鄧麗君 雲林2場紀念音樂會即起免費索票

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府為紀念雲林女兒鄧麗君，將於18日舉行「穿樂時空-鄧你來相會」、24日舉辦「愛像一首歌 雲林的女兒鄧麗君72紀念音樂會活動」兩場音樂會，今天舉行宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為紀念雲林女兒鄧麗君，將於18日舉行「穿樂時空-鄧你來相會」、24日舉辦「愛像一首歌 雲林的女兒鄧麗君72紀念音樂會活動」兩場音樂會，今天舉行宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府為紀念雲林女兒鄧麗君，將於18日舉行「穿樂時空-鄧你來相會」、24日舉辦「愛像一首歌 雲林的女兒鄧麗君72紀念音樂會活動」兩場音樂會，即日起開放免費索票入場。

縣長張麗善、縣議員吳蕙蘭、蔡東富夫人洪惠玲、文觀處長陳璧君、鄧麗君文教基金會董事長鄧永佳、雲林縣褒忠鄉鄧麗君文化協會理事長黃耀南等人今天一同為鄧麗君紀念音樂會活動宣傳。

張麗善表示，鄧麗君出生雲林縣褒忠鄉，縣府自2020年起將其生日1月29日訂為鄧麗君日，每年舉辦音樂藝文活動，與其歌迷跨時空懷念她，鄧麗君歌迷跨越許多世代，感謝鄧麗君文教基金會每年支持縣府舉辦活動，讓歌迷一飽耳福。

「穿樂時空-鄧你來相會」音樂會將於18日晚上7時在雲林表演廳登場，邀請有小鄧麗君封號的張瀞云、創作男歌手許書豪、南台灣交響樂團等藝人演出，演出近30首曲目，縣府文觀處長陳璧君表示，當天戶外綠色草坪上有年貨潮市集與草地音樂會等豐富活動，現場另有發票兌換活動，憑三張當月發票即可兌換蛇年好運春聯、精美紅包與小贈品，送完為止。

鄧麗君文化協會24日晚間6時20分在鄧麗君出生地褒忠鄉田洋村文化園區，舉行「愛像一首歌 雲林的女兒鄧麗君72紀念音樂會活動」，邀請在地歌手緯峰、坤廷、柏惟、蔡翠娟、林家安等人演出鄧麗君歌曲。

陳璧君表示，兩場音樂會是免費索票入場。相關索票方式均已公告在文觀處臉書及官網，即日起開放索票，索完為止。

雲林縣政府為紀念雲林女兒鄧麗君，將於18日舉行「穿樂時空-鄧你來相會」、24日舉辦「愛像一首歌 雲林的女兒鄧麗君72紀念音樂會活動」兩場音樂會，今天舉行宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府為紀念雲林女兒鄧麗君，將於18日舉行「穿樂時空-鄧你來相會」、24日舉辦「愛像一首歌 雲林的女兒鄧麗君72紀念音樂會活動」兩場音樂會，今天舉行宣傳記者會。記者陳雅玲／攝影

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