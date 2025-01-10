日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」 這2小物意外上榜

日本人愛到台灣旅遊，近日旅遊界瘋傳日本遊客拍攝的「台灣土產（伴手禮）大公開」引熱議，令人意外的是連枇杷潤喉糖、白花油都入榜，還釣出其他日本網友紛紛留言「和我選擇的一樣」。

觀光署統計，日本旅客訪台在去年10月破100萬人次；日前有訪台5次的日本女遊客在她的YouTube頻道上傳「台灣土產大公開」影片，推薦包含有鳳梨酥、綠豆椪、八寶粥、牛奶花生、茶葉、當歸、枸杞等，甚至還有枇杷潤喉糖和白花油等超人氣實用小物。

旅行社業者李憲明說，台灣人到日本必買各式藥妝保健品，其實日本旅遊來台必買清單中，台灣百年家戶必備的白花油、各式可燉補中藥材，還有芒果乾、茶葉等，也很受歡迎；台中市特色的太陽餅、鳳梨酥、蛋捲、珍珠奶茶，也是人氣伴手禮。

影片也在PTT上引發討論，有網友留言，鳳梨酥、八寶粥、小泡芙、乖乖等超人氣零食、伴手禮；夜市小吃雞排、手搖飲也是榜上有名，白花油也被指名。