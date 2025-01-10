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日本遊客瘋「台灣伴手禮大公開」 這2小物意外上榜

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
日本女遊客在她的YouTube頻道上傳「台灣土產大公開」影片，引起網友熱議。圖／翻攝自YouTube
日本女遊客在她的YouTube頻道上傳「台灣土產大公開」影片，引起網友熱議。圖／翻攝自YouTube

日本人愛到台灣旅遊，近日旅遊界瘋傳日本遊客拍攝的「台灣土產（伴手禮）大公開」引熱議，令人意外的是連枇杷潤喉糖、白花油都入榜，還釣出其他日本網友紛紛留言「和我選擇的一樣」。

觀光署統計，日本旅客訪台在去年10月破100萬人次；日前有訪台5次的日本女遊客在她的YouTube頻道上傳「台灣土產大公開」影片，推薦包含有鳳梨酥、綠豆椪、八寶粥、牛奶花生、茶葉、當歸、枸杞等，甚至還有枇杷潤喉糖和白花油等超人氣實用小物。

旅行社業者李憲明說，台灣人到日本必買各式藥妝保健品，其實日本旅遊來台必買清單中，台灣百年家戶必備的白花油、各式可燉補中藥材，還有芒果乾、茶葉等，也很受歡迎；台中市特色的太陽餅、鳳梨酥、蛋捲、珍珠奶茶，也是人氣伴手禮。

影片也在PTT上引發討論，有網友留言，鳳梨酥、八寶粥、小泡芙、乖乖等超人氣零食、伴手禮；夜市小吃雞排、手搖飲也是榜上有名，白花油也被指名。

曾久居日本的曾小姐分享她對台灣的土產特別懷念，像是伴手禮太陽餅、奶油酥餅及白花油，象徵著台灣特色及家鄉記憶，讓日本家人留下深刻印象。

台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影
台中十大伴手禮去年底舉辦市集現場票選，現場擠滿人潮搶好康。記者趙容萱／攝影
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伴手禮 日本 鳳梨酥

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