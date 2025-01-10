鐵道局頒鐵路邊坡維護與管理規範 強制建異物告警系統

近年全球氣候變遷導致瞬間降雨量異常，鐵公路邊坡災害發生頻傳，去年花蓮地震加上颱風，也讓台鐵北迴線一再因土石流中斷。交通部鐵道局頒布「鐵路邊坡維護與管理規範」，要求高鐵、台鐵及林鐵於高風險路段建置異物入侵告警系統、擴大邊坡維護管理關注範圍等。

在極端氣候影響下，2020年曾發生台鐵猴硐邊坡及2021年發生高鐵苗栗通霄段邊坡滑動事件。去年0403花蓮地震後，台鐵北迴線落石不斷，更發生土石流溢淹導致列車出軌。由於地震導致邊坡更加脆弱，去年接連多起颱風更出現多起土石流及落石影響列車安全。

為確保鐵路營運安全，鐵道局頒佈「鐵路邊坡維護與管理規範」，包含「總則」、「邊坡單元與維護管理關注範圍」、「維護管理關注範圍觀測」、「邊坡檢查」、「邊坡檢測」、「邊坡穩定及通行安全監測」、「邊坡評估分級」及「安全管理」等。

鐵道局副局長呂欣喜指出，鐵路一旦中斷對營運及安全影響很大，因此針對鐵路邊坡維護及管理訂定規範，適用於台鐵、高鐵、林鐵等機構。雖然現在各鐵路機構都已有邊坡養護手冊，未來仍需針對此規範檢討修訂，鐵道局也將每年進行定期、不定期檢查。

呂欣喜表示，以往各鐵路機構的邊坡管理僅關注自身路權範圍，常忽略路權範圍外的因素，但近幾起邊坡滑動事件均顯示路權外的水因素和土地利用變化也是影響邊坡穩定的重要因素，因此將「維護管理關注範圍觀測」引入規範，要求各機構將路權外影響邊坡穩定的因素納入管理，並針對不同邊坡劃設應關注範圍，主動跟相關單位建立聯防機制。

此外，邊坡崩塌、落石等異物入侵軌道也是影響行車安全因素，他表示，鑒於列車運行於專用固定軌道上依循號誌指示高速行駛，目視路況及反應時間較短且煞停距離較長，如目視異物入侵造成路線受阻，列車高速運行中可能無法及時煞停，此規範納入「異物入侵」及「告警」管理，要求鐵路機構設置防範異物入侵偵測告警系統，像是台鐵營運範圍很長，往往不是光用人力能監測，因此更應設置系統進行監測。