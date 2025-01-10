謝金河稱機場建設未現企圖心 桃機：北登機廊廳將營運

桃園國際機場疫後單日出入境高達14萬人次，財信傳媒董事長謝金河今在臉書指出，台灣的經濟力名列前茅，「但機場建設，我們沒有展現企圖心」。對此，桃園機場公司表示，現已可見量體龐大的第三航廈結構雛型，北登機廊廳也將在下半年優先投入營運，一、二航廈也持續更新既有設施，讓旅客有更好體驗。

謝金河今於臉書表示，2023年桃園國際機場旅客有3535萬人次，轉機旅客625萬人次，2024年數字尚未出爐，但成長幅度會更驚人，桃園國際機場角色變得更重要，但是桃園3期航廈發包，施工一波三折，可能要到2027年才能啟用。

謝金河說，台灣的超額儲蓄率已經到達16.7%，我們從來沒有善用超額儲蓄，領導者應想辦法擴大公共建設支出，尤其台灣資金回流，半導體產業興盛，台灣應該利用這個機會加大建設力道。「好好想想機場的建設！台灣的經濟力名列前茅，但機場建設，我們沒有展現企圖心！」

桃機公司指出，誠如謝金河董事長所言，壯大經濟實力需要大建設支持，桃園機場第三航站區建設過去雖遭遇設計檢討優化、原物料上漲、移工人數限制等困境，但在行政院及交通部支持下一一克服，目前整體計畫進度已達75.75%，進出機場旅客明顯可見量體龐大的第三航廈結構雛型，而北登機廊廳更將在下半年優先投入營運。

桃機公司也說，第一、二航廈在維持24小時營運同時，也持續更新既有設施，包括提升水、電基礎系統穩定、優化指標系統、導入e-Gate、自助報到等智慧化服務及無障礙優先通道，讓國人及全球旅客有更好的體驗。

桃機公司表示，因應桃園機場未來發展，交通部民用航空局協助取得區段徵收用地，公司已著手推動第三跑道建設，且已進入施工階段，展開機坪整地及埔心溪改道工程，未來新貨運園區及第二自由貿易港區的建設也已開始規劃中，逐步達成桃園航空城核心計畫。

桃機公司指出，桃園國際機場不僅是國人出國的第一站，更是東亞重要空運樞紐，疫後助攻四大國籍航空繳出亮眼績效外，也吸引達美航空、阿提哈德航空等陸續開航增班，更因應全球淨零趨勢，在營運、工程及旅客服務面向落實ESG的永續願景，持續提升轉機服務能量，支持國籍航空在進出口貨運經濟上展現重要動能。