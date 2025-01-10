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台灣NDC 3.0減碳新目標23日出爐 鄭麗君：將廣徵意見

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
環境部去年底提出2026至2030年第三期溫室氣體階段管制目標，從24±1提高至28±2，並同時預告今年將會提出2032年及2035年的減量目標。外界關心產業減碳目標，論壇今天下午舉辦，另邀請環境部長彭啟明、經濟部產業發展署長楊志清等人與民間團體、業者共同對話。記者董俞佳／攝影
環境部去年底提出2026至2030年第三期溫室氣體階段管制目標，從24±1提高至28±2，並同時預告今年將會提出2032年及2035年的減量目標。外界關心產業減碳目標，論壇今天下午舉辦，另邀請環境部長彭啟明、經濟部產業發展署長楊志清等人與民間團體、業者共同對話。記者董俞佳／攝影

COP29剛落幕，各國陸續提出NDC（國家自訂貢獻目標）3.0。環團台灣氣候行動網絡今天舉辦「淨零Team Taiwan！迎向2035前瞻減量目標與產業轉型策略論壇」，行政院副院長暨國家氣候變遷對策委員會副召集人鄭麗君開幕致詞時表示，1月23日將提出2032與2035的減碳新目標，下月起舉辦公聽會廣徵各界意見，讓減碳計畫更完備。

環境部去年底提出2026至2030年第三期溫室氣體階段管制目標，從24±1提高至28±2，並同時預告今年將會提出2032年及2035年的減量目標。外界關心產業減碳目標，論壇今天下午舉辦，另邀請環境部長彭啟明、經濟部產業發展署長楊志清等人與民間團體、業者共同對話。

鄭麗君表示，賴總統去年8月宣示將再次檢視2030減碳目標，展現更積極的行動，並與國際接軌，提出2035減碳目標，並算出賴任內最長任期至2032的減碳目標。

鄭麗君表示，氣候變遷與淨零是行政院永續會相關議題中，開會頻率最高的小組，將協助部會優化減碳行動計畫，再由淨零專案小組會同國科會專家小組，制定旗艦的減碳行動計畫，目前已經有20項。

鄭麗君表示，本月23日將提出2032與2035的減碳新目標，2月將開始舉辦公聽會，廣徵各界意見，再滾動修改，讓減碳計畫更完備。

鄭麗君提到，希望加速再生能源發展，持續推動太陽能光電，並盤點離岸風電發展的海域面積、積極發展地熱，透過多團隊、多點掌握台灣深層地熱的潛在能量，並不放棄氫能及氫技術供應鏈。相關計畫除了積極減碳之外，也會落實保障農漁民權益，加強社會溝通與跨部門協調，

運輸、住商產業等也有五大制度創新，鄭麗君提到，驅動展業轉型。包括加速商用車輛電動化及無碳化，也會推動生態任性，永續資源循環，並建立淨零綠色指引原則等等，導引綠色採購、綠色金融發展。

行政院副院長暨國家氣候變遷對策委員會副召集人鄭麗君開幕致詞時表示，1月23日將提出2032與2035的減碳新目標，下月起舉辦公聽會廣徵各界意見，讓減碳計畫更完備。記者董俞佳／攝影
行政院副院長暨國家氣候變遷對策委員會副召集人鄭麗君開幕致詞時表示，1月23日將提出2032與2035的減碳新目標，下月起舉辦公聽會廣徵各界意見，讓減碳計畫更完備。記者董俞佳／攝影

淨零 減碳 鄭麗君

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