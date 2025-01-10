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邁向減碳3.0 環境部長彭啟明：台灣過度瘋ESG 該降溫

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
環團台灣氣候行動網絡今天舉辦「淨零Team Taiwan！迎向2035前瞻減量目標與產業轉型策略論壇」，環境部長彭啟明（左二）出席。記者董俞佳／攝影
環團台灣氣候行動網絡今天舉辦「淨零Team Taiwan！迎向2035前瞻減量目標與產業轉型策略論壇」，環境部長彭啟明（左二）出席。記者董俞佳／攝影

環團台灣氣候行動網絡今天舉辦「淨零Team Taiwan！迎向2035前瞻減量目標與產業轉型策略論壇」，環境部彭啟明出席時坦言，計算2035年的減碳目標不容易，相關考量數據是推算與討論而來，未來財劃法修正對減碳會有影響，因為將讓氣候資金出現不確定性。他也提到，現在社會過度瘋ESG應要降溫，有人想靠碳權快速致富是不對的。

環境部去年底舉辦第三期溫室氣體階段管制目標草案記者會，彭啟明會中宣布，2030年目標將提升至28%±2%。不過被外界質疑，雖然目標提高，不過欠缺透明計算基礎，也無產業減碳規畫。

彭啟明今天表示，數據確實不是科學精準，因當中包含許多推算與討論而來，基本資訊包括，人口、戶數、ＧＤＰ等社會經濟參數與產業結構發展，以及未來產業佔比，新興產業增長比例，及能源供需資源，碳移除技術等等。

彭啟明進一步說，因能源想像、住商轉型充滿很大的不確定性，因此要計算2035年的目標，真的很挑戰。他說，台灣是依靠出口導向的國家，因此還是要考量國家競爭力，他於是主動提出要不要將目標納入±2%。

他表示，國人仍期待經濟持續成長與進步，但卻不見得將用電減碳放入規畫，這些都要推動，他也提到，財劃法修正對於減碳會有影響，因為將讓氣候資金投入出現不確定性。

至於外界關注碳費300元仍不夠積極，彭啟明說，環境部門不斷說服經濟部門同時也要鼓勵業者，他知道業者的壓力很大，將用金融方法協助，但坦言還需要時間。

至於2025年減碳目標，環境部長彭啟明表示，目前計算2025減碳數字距離當時的目標，大概差10%左右，仍有一些差距。彭啟明回答問題時表示，目前減碳還有許多社會共識與挑戰，他親身感受推環保是很好的事情，但壓力真的會大到喘不過來。他自嘲，平均約兩年換一個環境部長，因為推動環保減碳，面對產業的壓力真的很大，真的很挑戰。

彭啟明特別提到，現在社會風氣現在太瘋ESG，坊間實在太多各種課程、證照，就連環保首長也被騙，要把這種過度的熱潮減下來。現在減碳速度不一，有些產業是完全沒有轉型動力，需要驅動，有些則想靠碳權來快速致富，這也是不對的，減碳是目標，但不能造成恐慌。

彭啟明 減碳 環境部

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