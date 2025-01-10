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女童5歲洗腎、6歲心臟衰竭 高雄長庚移植團隊讓她重生

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
罹患腎病症候群施小妹去年在高雄長庚進行腎臟移植，預後良好。圖／長庚提供
罹患腎病症候群施小妹去年在高雄長庚進行腎臟移植，預後良好。圖／長庚提供

兒童罹患末期腎病發生率約每百萬人5到10人，腎功能不佳對孩童發育、身心影響甚鉅，高雄長庚2016年起推展兒童腎臟移植，目前已完成10位病童，其中，12至18歲有5人、12歲以下幼童5人，最小年齡4歲3個月。院方表示，病童及腎臟存活率皆為百分百，腎臟移植團隊醫師鄭元佐強調，腎臟移植能翻轉兒童病人命運，但需經充分評估才行。

鄭元佐醫師指出，一名家住台南施小妹在3歲時感冒出現全身浮腫，抽血檢查確診罹患腎病症候群，局部節段型腎絲球硬化症FSGS，一開始每周固定到醫院注射白蛋白，半年後效果不如預期，4歲那年幾乎都在住院，蛋白尿從10萬曾降至100以下。

施小妹又因某次住院感染輪狀及諾羅病毒，腎功能再逐漸變差，5歲開始腹膜透析洗腎，多次發生腹膜炎。直到6歲時，長期脫水不佳影響心臟收縮，最後確診為心臟衰竭，經常因為肺積水往返急診，且需進加護病房打強心針，狀況變得更加棘手，病情不太樂觀。

去年初，施小妹再度因腹膜炎入院檢驗出超過4種病毒，持續發燒找不到原因的情況下，為確保沒有細菌殘留，拔掉腹膜透析及臨時血液透析管路，小兒外科醫師也表示因反覆植管已有腸沾黏。

「腎臟移植幾乎是唯一道路」鄭元佐說，診療評估後，判斷須進行腎臟移植，因此先幫登錄器官捐贈移植系統，可即早獲得移植機會，去年8月成功配對腎臟捐贈者，在腎臟移植團隊的努力下，施小妹順利完成移植手術，術後腎臟功能正常，目前移植4個多月，體重增加2公斤，身高更是成長了7公分，所幸預後良好。

鄭元佐表示，通常末期腎病「移植」是最好治療，但體重過輕或12歲以下腎臟移植，恐因血壓低易形成血栓導致失敗，仍需謹慎評估。

罹患腎病症候群施小妹去年成功腎臟移植，全家開心與醫療團隊合影。圖／長庚提供
罹患腎病症候群施小妹去年成功腎臟移植，全家開心與醫療團隊合影。圖／長庚提供
罹患腎病症候群施小妹去年成功腎臟移植。圖／長庚提供
罹患腎病症候群施小妹去年成功腎臟移植。圖／長庚提供

腎臟 諾羅病毒 醫師

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