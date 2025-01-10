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醫院輸液又缺貨？ 台大遇供貨延遲、長庚部分庫存吃緊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
部分醫院又傳輸液缺貨，衛福部次長林靜儀在臉書澄清，因應新年假期貨運停擺，食藥署已預估醫院需求量，並確保供應無虞。不過，雙北地區各大醫學中心仍有少數輸液品項供貨吃緊。示意圖。本報資料照片。
部分醫院又傳輸液缺貨，衛福部次長林靜儀在臉書澄清，因應新年假期貨運停擺，食藥署已預估醫院需求量，並確保供應無虞。不過，雙北地區各大醫學中心仍有少數輸液品項供貨吃緊。示意圖。本報資料照片。

近期部分醫院又傳輸液缺貨，衛福部政務次長林靜儀在臉書澄清，因應新年假期貨運停擺，食藥署已預估醫院需求量，並確保供應無虞。不過，雙北地區各大醫學中心仍有少數輸液品項供貨吃緊，台大醫院出現輸液延遲到貨情況，長庚醫院則有部分品項庫存天數低於7天，新光醫院則有3種品項供應吃緊，向缺藥平台通報。

台大醫院醫務秘書陳彥元說，該院輸液用量逐日浮動，並未設定庫存天數，而是幾乎每隔2至3日都要叫貨，並與廠商簽訂短約、長約，盼確保供貨無虞，不過，近期確實遇到向廠商叫貨時，對方未按約定日期出貨，而是延遲了二、三日，確切原因不明，但因院內備有一定庫存量，因此並未影響病人權益。

藥師公會全聯會日前點名亞東、長庚等醫學中心，輸液庫存天數不足7天。長庚醫院藥事管理部組長陳玉瑩說，該數字應是各大醫院平均值，實際上各醫院輸液庫存天數浮動、庫存量變動快，加上不同容量規格的品項之間可做調度使用，因此有些品項庫存天數高於7天，但也有部分品項庫存天數少於7天，無法一概而論。

陳玉瑩坦言，目前輸液供貨情況確實無法恢復至去年5月輸液大廠爆發事件之前的穩定情況，尚無法滿足各醫院需求，因應作法是必須預先向廠商叫貨，積極溝通協調並簽訂合約。另，配合過年期間物流作業中斷，院方將預估需求量，預先向廠商叫貨，不過，過年期間多數病人出院，實際輸液需求反較平日更低。

陳彥元也說，台大醫院會在農曆年前把庫存備足，並從使用端控管，要求院內醫護不要浪費輸液，目前研判，除非遇到廠商無法供貨，或不幸遭遇大量傷患等特殊情況，否則不至於影響過年期間住院病人權益。

新光醫院副院長洪子仁表示，該院輸液品項逾30項，容量、劑型各有不同，經盤點目前僅有3品項較為吃緊，庫存天數僅剩1至2周，已依衛福部規範向缺藥平台通報；大型醫院多與廠商簽有合約，輸液貨品優先供應，多數品項供應無虞，至於小型醫院、診所是否出現輸液缺貨情況，應由通報平台了解使用狀況。

台大醫院 庫存 輸液

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