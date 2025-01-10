112年受檢民眾可再篩 國健署：肺癌篩檢已揪近2千患者

衛福部推動肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）公費篩檢，今年1月1日起下修肺癌家族史篩檢對象年齡。國健署長吳昭軍表示，111年7月1日肺癌成為我國第五癌篩檢至今，台灣成為全球首個提供肺癌家族史、重度吸菸者篩檢國家，截至去年底，已篩出近2千名個案，呼籲符合資格民眾善用篩檢資源。

吳昭軍說，政府補助肺癌高風險族群每2年1次LDCT篩檢服務，截至去年12月31日，全國共15萬8937位民眾接受檢查，找出1957名肺癌確診個案，其中0至1期早期肺癌個案共1621人，占比達83％，足見LDCT篩檢有助早期發現肺癌，提升肺癌存活率。

國健署擴大肺癌篩檢服務，今年下修具肺癌家族史者篩檢年齡，男性從50歲下調至45歲、女性從45歲下調至40歲，參考美國作法將重度吸菸者吸菸史條件從30包—年下調為20包—年。吳昭軍表示，盼透過降低篩檢年齡與吸菸史門檻，將更多民眾納為篩檢對象，提升篩檢覆蓋率，及早篩檢出肺癌，提升癌症治療成效，增加存活率，並降低死亡率。

LDCT公費篩檢頻率為每2年一次。吳昭軍表示，112年接受篩檢且無顯著異常的民眾，今年已可再次受檢，民眾若平時無瑕抽空受檢，可藉農曆新年假期，至配合的醫院詢問並預約，若篩檢結果為疑似異常，也不必擔心，建議依照醫師建議，持續追蹤觀察。不幸確診為肺癌者，則應遵守醫囑，積極配合治療計畫，以免延誤病情。

※ 肺癌篩檢醫院名單查詢網址：https://gov.tw/ZUp

此外，國健署提醒，篩檢不能防止肺癌發生，遠離危險因子才是防癌最佳選擇，而吸菸正是罹患肺癌最大風險因子，目前仍在吸菸的民眾，應積極利用戒菸服務，在提升戒菸成功機率同時，養成健康生活習慣。