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雙和醫院護理師偷拍病患 洪子仁：最重恐吊銷執照
部立雙和醫院近期爆出護理師在網路平台暴露病人隱私，貼出患者漏便、滿床血跡照片，院方要求撤文，並送議處。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，偷拍並公布病患隱私，最重恐被吊銷執照，智慧型手機普及、錄音錄影功能便利，醫院更應加強醫事人員在醫療法、個資法及倫理道德方面認知。
護理師都拍案件頻傳，日前慈濟醫院也爆出護理人員偷拍病患並上傳社群。洪子仁強調，醫院入職訓練與再教育訓練，應設置病人隱私相關課程，每一位醫事人員都應該有最重病人隱私，未經同意不可拍攝、上傳病患照片的認知，且除了照片之外，患者健康狀況、所接受的醫療處置，均是個人資料保護法保障的個資。
洪子仁表示，「醫療法」規定，醫事人員應對病患隱私負法律責任，「護理人員法」也規範，護理師應遵守職業道德，並尊重病患權益，不得無故洩漏病患秘密，護理師偷拍並上傳病人照片的行為，已違反前述法律，除面臨醫院內規懲處外，也恐面臨送至懲戒委員會審查，甚至吊銷護理師執照的情況，面對隱私問題醫事人員不可不慎。
「偷拍事件頻傳，足見護理師倫理教育仍有可加強空間。」洪子仁表示，比起過去拍攝照片必須攜帶攝影機，智慧型手機讓錄音、錄影變得便利，醫院更應該強化醫事人員對醫療法、個資法等法令認知，要求醫事人員嚴密保守病患隱私資料，非經病患同意不可任意拍攝患者照片，如違法時也應該嚴加懲戒，才能杜絕類似事件發生。
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