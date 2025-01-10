百年丸莊新滋味 鎖定年輕人
1909年創立，發跡於台灣傳統醬油的故鄉─雲林縣西螺鎮，丸莊醬油為歷史悠久的百年醬油品牌。創始人莊清臨先生從小與醬類製品為伍，傳承古法黑豆醬油釀造工法，配合西螺地區獨特的水質與氣候，以獨門菌種及國寶級釀造師專業技術，醞釀出口感甘醇的黑豆蔭油。
肩負著傳承及創新的使命，丸莊醬油的第四代莊偉中表示，「自己不僅要了解產品製成每個步驟、細節，更要了解市場、餐飲業者及消費者要的味道，才能創造業績。」此外，莊偉中更督促自己每年需出兩支以上的新品，且要做出這類新產品中的極品，像「昆布香菇和風露」、「薄鹽醬油」在通路上架，市占率亮眼，他希望讓消費者知道，丸莊與時俱進，且越來越好。
新的一年剛開始，丸莊新品「壽喜燒」、「鰹魚和風露」即鎖定年輕族群，尤其針對時下忙碌的上班族，只需準備肉片、洋蔥、茼蒿、豆腐等食材，回家不用自行調味 ，只要倒進「壽喜燒」這一瓶，煮熟就能開動，無形中不僅讓烹調的人很有成就感，也可以享受在家吃飯時，料理的樂趣及團聚時幸福的滋味。
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