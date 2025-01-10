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偏鄉婦害羞不敢掀衣做乳房篩檢 乳癌傷口潰爛才被女兒發現

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
李綜合醫院外科主任醫師邱昱瑞提醒，女性患者要定期做乳房攝影檢查，發現胸部有異狀，就該趕緊就醫 。示意圖／大甲李綜合醫院提供
李綜合醫院外科主任醫師邱昱瑞提醒，女性患者要定期做乳房攝影檢查，發現胸部有異狀，就該趕緊就醫 。示意圖／大甲李綜合醫院提供

偏鄉女性因為害羞不敢篩檢，罹患乳癌而不自知因此延誤病情！大甲李綜合醫院日前接觸一名60多歲的婦人，個性比較保守，胸部摸到硬塊也不以為意，女兒返家後，帶媽媽去醫院檢查才驚覺罹患乳癌，最後手術治療切除惡性腫瘤，才救回一命。

李綜合醫院表示，乳癌是國內女性發生率排名第一名，一旦胸部會痛、發現有硬塊，一定要就醫進一步檢查，早期發現治癒率達9成，千萬不要拖延；而這位60歲的婦女，因為居住在偏鄉，罹患乳癌還以為發炎，也沒有去就醫，連自己的枕邊人也不知道，後來傷口潰爛，住在外地的女兒返家後，堅持去醫院檢查才發現是惡性腫瘤。

外科主任醫師邱昱瑞表示，偏鄉地區的長輩在接到衛生所通知篩檢後，會被動地參加篩檢，但是要掀開衣服檢查，因害羞會比較排斥，這位60多歲的婦人，最初發現自己胸部有硬塊，而且持續很久，誤以為只是發炎，也沒有告訴任何家人，期間沒有到醫院就診，自行買藥膏擦拭，覺得這樣就會好轉，沒想到病情惡化造成傷口潰爛，婦人還一度擦體香劑想要掩蓋氣味，最後才被女兒發現。

醫師邱昱瑞說，女性朋友可以在洗澡的時候自我檢查，以12點鐘的方向，順時鐘或逆時鐘檢查，範圍包括腋下，如果有摸到硬塊、會痛，通常硬塊可能已經有1公分以上，如果乳房腫脹跟經期無關，還持續性的疼痛，就要馬上到醫院檢查，千萬不要害羞，也不要自行吃保健食品或買藥膏擦，避免延誤就醫造成惡化，根據資料統計，早期發現的治癒率也達9成以上，每2年接受1次可降低41%的乳癌死亡率。

李綜合醫院外科主任醫師邱昱瑞提醒，女性患者要定期做乳房攝影檢查，發現胸部有異狀，就該趕緊就醫 。示意圖／大甲李綜合醫院提供
李綜合醫院外科主任醫師邱昱瑞提醒，女性患者要定期做乳房攝影檢查，發現胸部有異狀，就該趕緊就醫 。示意圖／大甲李綜合醫院提供

乳癌 偏鄉

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