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打擊偽造車牌 至113年12月舉發件數下降61%

中央社／ 台北10日電

交通部公路局打擊偽造車牌，與相關單位建立跨機關合作機制全面防堵，到113年12月，舉發件數已下降61%，具一定成果。

公路局今天發布新聞稿，使用偽造車輛號牌案件高峰為113年8月共261件，經執行跨機關精進作為，舉發件數逐月下降，至113年12月降為101件，下降達61%，已有一定成果。

公路局表示，113年上半年度偽造號牌案件逐月增加，造成治安及交通安全隱憂，行政院於113年2次邀集相關部會共同研商偽造變造車牌斷源對策，精進法制面、防偽供應鏈面、網路平台管理面及查緝面，各項精進作為包含加強進口貨品查驗、增列專屬進口貨品分類號列、網路平台巡查、建立偽造號牌優先偵查資料庫、研議修法等，使偽造車輛號牌不敢賣、買不到、不敢用。

另外，交通部已研擬修正道路交通管理處罰條例第12條，提高使用偽造、變造或矇領號牌的罰鍰，增訂當場移置保管該汽車及沒入，併罰違規使用該等車輛的汽車駕駛人等規定；法務部擬調整刑法偽造文書罪章相關罪名的刑度，以符罪責相當原則、比例原則，修正案都正辦理法制作業中。

公路局指出，經濟部國際貿易署已於113年12月27日公告，新增不得輸入車輛號牌貨品號列及其規定自114年1月1日起生效，公路局、財政部關務署及內政部警政署並已通令請各海關、監理及警察機關配合通報、確認及偵辦，共同阻絕境外偽造車牌輸入。

網路平台偽造車牌資訊則透過數位發展部協助，與網購、社群平台業者建立通報下架窗口，透過網路巡查機器人，通報下架相關偽造號牌資訊，並移請警察機關溯源查緝。公路監理機關透過不得上路車輛資訊及異常通行資料，建立疑似偽造號牌灰名單資料庫，供警察機關納入AI巡防系統，強化執法人員查緝量能，並同步請停管機關協助於執行收費業務時通報。

公路局表示，定期召集會議追蹤各機關執行成效，目前，網路通報下架販售偽造號牌資訊共704件、境外輸入偽造車牌已查獲3件。

交通部 網路 警察

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