快訊

內政部發紅包了！這群人1月17日記得刷本子

吳乃仁與檢察官聚餐還違法抽加熱菸 侯漢廷「公布照片」：連時間都說謊

獨／立委賴瑞隆妻子iPhone遺失 手機定位在藍營里長家

聽新聞
0:00 / 0:00

影／春節疏運準備好了 陳世凱：台鐵所有螺絲都要鎖緊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
交通部長陳世凱今天到七堵調車場視察春節疏運準備作業。記者游明煌／攝影
交通部長陳世凱今天到七堵調車場視察春節疏運準備作業。記者游明煌／攝影

台鐵七堵調車場本月3日發生E500型新電力機車出軌事件，春節將至，交通部長陳世凱今天特別到調車場視察春節疏運準備作業，陳世凱說，台鐵所有的螺絲都需要鎖緊，所有安全的SOP都要做好，再三確認，請全國的民眾放心，所有疏運計畫都已準備好了。

台鐵本月3日，一列125次七堵開往屏東自強號，從七堵調車場出庫前，因後端推拉的E500型新電力機車中間第3軸於調車線上出軌，8個轉轍器受損，5車次延誤，最多延誤58分鐘。

陳世凱今天到調車場視察，並慰問員工發紅包，他說，疫情過後不論是台鐵或高鐵旅次都創新高點，台鐵所有的螺絲都需要鎖緊，過年期間大家在過年過節，請全國的民眾放心，台鐵所有員工都會站在第一線為大家服務，一刻也不停歇，所有疏運計畫都已準備好了，今年提供足夠的運具，呼籲大家多多搭乘台鐵。

陳世凱表示，台鐵是民眾信任而且又安全的運輸工具，台鐵所有的安全問題都視為第一重要的事情，今天特別來七堵機場來看，就是因為之前有一些小事故發生，所有的全安問題不分大小，都是他們非常在意的事情。所有安全的SOP都有，重要在於落實，所有動作都要落實把電做好。

陳世凱說，所有SOP如果有做好，再三確認，從過去的經驗來看，就不會發生安全疑慮。

針對台灣高鐵公司宣布重要人事異動，現任董事長江耀宗卸任，總經理鄭光遠將暫時代理董事長一職。陳世凱回應表示，高鐵是一個上市櫃公司，有公司治理的層層，尊重公司治理的層面，依董事會的規定方式下去走，非常感謝江董事長過去8年多對台灣高鐵的貢獻，在財務改革方案之後，讓高鐵不管在財務、營運、營收、安全都做得非常好。

媒體詢問目前旅遊人次崩跌，觀光業者哀鴻遍野，交通部被指沒有做為，目前有何對策？陳世凱則回應說，台灣有很多很美、值得旅遊的地方，度假旅遊時可搭乘台鐵，台灣有很多好玩、好旅遊的地方。

交通部長陳世凱今天到七堵調車場視察春節疏運準備作業。記者游明煌／攝影
交通部長陳世凱今天到七堵調車場視察春節疏運準備作業。記者游明煌／攝影
交通部長陳世凱今天到七堵調車場視察春節疏運準備作業。記者游明煌／攝影
交通部長陳世凱今天到七堵調車場視察春節疏運準備作業。記者游明煌／攝影
交通部長陳世凱今天到七堵調車場視察春節疏運準備作業。記者游明煌／攝影
交通部長陳世凱今天到七堵調車場視察春節疏運準備作業。記者游明煌／攝影
交通部長陳世凱今天到七堵調車場視察春節疏運準備作業。記者游明煌／攝影
交通部長陳世凱今天到七堵調車場視察春節疏運準備作業。記者游明煌／攝影

台鐵 陳世凱 高鐵

延伸閱讀

影／陳世凱視察七堵調車場 要求安全SOP100%落實

台中市長布局開跑！最新民調藍營領先 綠營黨內他最被看好

陳世凱視察南鐵地下化 台南車站地下現況首曝光

交通部首版標誌標線號誌指引出爐！供18種道路情境圖例

相關新聞

影／最幸運得主！台中購物節單身漢睡夢中被叫醒 抽中千萬好宅

2024台中購物節在去年底圓滿落幕，市長盧秀燕今從逾1.5億人中，抽出壓軸市價逾千萬大獎精品好宅。得主是35歲蔡姓男子無...

強烈冷氣團全台急凍高山迎雪 下周一晨探8度低溫 觀察是否升級寒流

強烈大陸冷氣團目前持續影響台灣，中央氣象署科長劉宇其表示，預計影響到下周一清晨，要做好保暖工作。目前台灣北方海面有相當大...

「機場建設沒有展現企圖心」 謝金河向賴政府喊話：台灣今年一定要做

桃園國際機場是我國門，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書以「台灣今年一定要做的一件事」發文，他直言，台灣的經濟力名列前茅，「...

冷空氣強度今天最強 高山追雪加強保暖 這時再探10度以下低溫

今天受到強烈大陸冷氣團的影響，各地氣溫偏低，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，作為指標的台北氣象站氣溫已經降到12度的門...

影／冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

今天多座高山傳出降雪，中央氣象署表示，玉山北峰今天上午7時20分降雪，至上午8時5分停，積雪0.5公分。氣象署說，近日高...

112年受檢民眾可再篩 國健署：肺癌篩檢已揪近2千患者

衛福部推動肺癌低劑量電腦斷層（LDCT）公費篩檢，今年1月1日起下修肺癌家族史篩檢對象年齡。國健署長吳昭軍表示，111年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。