影／春節疏運準備好了 陳世凱：台鐵所有螺絲都要鎖緊

台鐵七堵調車場本月3日發生E500型新電力機車出軌事件，春節將至，交通部長陳世凱今天特別到調車場視察春節疏運準備作業，陳世凱說，台鐵所有的螺絲都需要鎖緊，所有安全的SOP都要做好，再三確認，請全國的民眾放心，所有疏運計畫都已準備好了。

台鐵本月3日，一列125次七堵開往屏東自強號，從七堵調車場出庫前，因後端推拉的E500型新電力機車中間第3軸於調車線上出軌，8個轉轍器受損，5車次延誤，最多延誤58分鐘。

陳世凱今天到調車場視察，並慰問員工發紅包，他說，疫情過後不論是台鐵或高鐵旅次都創新高點，台鐵所有的螺絲都需要鎖緊，過年期間大家在過年過節，請全國的民眾放心，台鐵所有員工都會站在第一線為大家服務，一刻也不停歇，所有疏運計畫都已準備好了，今年提供足夠的運具，呼籲大家多多搭乘台鐵。

陳世凱表示，台鐵是民眾信任而且又安全的運輸工具，台鐵所有的安全問題都視為第一重要的事情，今天特別來七堵機場來看，就是因為之前有一些小事故發生，所有的全安問題不分大小，都是他們非常在意的事情。所有安全的SOP都有，重要在於落實，所有動作都要落實把電做好。

陳世凱說，所有SOP如果有做好，再三確認，從過去的經驗來看，就不會發生安全疑慮。

針對台灣高鐵公司宣布重要人事異動，現任董事長江耀宗卸任，總經理鄭光遠將暫時代理董事長一職。陳世凱回應表示，高鐵是一個上市櫃公司，有公司治理的層層，尊重公司治理的層面，依董事會的規定方式下去走，非常感謝江董事長過去8年多對台灣高鐵的貢獻，在財務改革方案之後，讓高鐵不管在財務、營運、營收、安全都做得非常好。