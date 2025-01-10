濕冷比乾冷更冷？ 氣象署：白天難回暖、體感寒意更強

強烈大陸冷氣團影響，各地天氣濕冷，不少民眾凍到受不了。乾冷、濕冷怎麼感受差這麼大？中央氣象署臉書粉專「報天氣 - 中央氣象署」表示，除了天氣型態的差別，一部分是體感方面的原因。在低溫時，潮濕空氣中的小水滴若附著在皮膚上，可以更快帶走人體體表的熱，因此冷感更強，有時甚至連覆蓋衣服都難以幫助體表蓄熱，讓人覺得有種「寒意會穿透衣服」的感覺。

同樣都是冷空氣，乾冷、濕冷如何影響天氣型態，進而影響人對「冷」的感受？氣象署表示，不少人冬天有過的經驗，就是兩次冷空氣南下，預報的低溫明明差不多，感受卻差異很大；並非溫度計壞掉或天氣預報亂報，而是人會對「乾冷」和「濕冷」的感受有很大的不同。

氣象署表示，時序進入冬天之後，中緯度地區的冷空氣變得活躍。每次冷空氣南下，都會伴隨著一股東北季風增強、氣溫下降。有的冷空氣南下影響台灣時，大氣中含有的水氣比較豐富，雲、雨也比較明顯，經常在迎風面形成整天陰雨的天氣型態，也就是天氣預報的濕冷。這種情況下，因為全天天空雲量偏多，少了陽光的幫忙，白天溫度不容易回升，因此日夜溫差小，低溫往往持續一整天。

有的冷空氣影響台灣時，大氣中含有的水氣稀少，幾乎不下雨，甚至天空晴朗無雲，氣象署表示，就是天氣預報所謂的乾冷。這種情況下，少了雲層的遮擋，日出之後隨著陽光照射，溫度就會迅速回升，而使得白天冷的感受沒那麼強烈。但是入夜之後氣溫開始下降，若在夜空晴朗的情況下，再加上地表風速微弱，地表有可能會產生明顯的輻射冷卻效應，在局部地區產生非常顯著的低溫，早出晚歸、夜間活動仍會相當有寒意。

氣象署表示，由於白天是大多數人日常活動的主要時間，因此相對於夜晚，白天往往是對氣溫感受最明顯的時段。而乾冷時當日夜溫差大時，低溫往往只在夜間及清晨出現，如果這些時段仍然還在戶外活動，才容易感受到「乾冷的冷」。早出或晚歸的話，仍要特別注意保暖。

北部地區由於位處東北季風的迎風面，氣象署表示，在冬天時常常濕冷、乾冷反覆交替出現，因此更容易感受到這兩種冷的差異；中南部冬季天氣大致穩定，通常以乾冷的型態居多。因此在日常的感受上，除了低溫多低，「日夜溫差」也很重要。在冬天時，除了關注最低溫的預報之外，也可以多注意最高溫的預報資訊，適時調整穿著。