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天氣冷猝死頻傳！救護員狂電擊7次成功救回56歲心梗男

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣竹東消防分隊成功救回心肌梗塞患者性命。圖／竹縣消防局提供
新竹縣竹東消防分隊成功救回心肌梗塞患者性命。圖／竹縣消防局提供

新竹縣竹東鎮一名56歲男子日前突然心肌梗塞發作倒地，救護人員獲報到場後，立即實施電擊，就連在救護車上也持續以AED（自動體外心臟電擊去顫器）電擊搶命，沒想到奇蹟發生，果真在到醫院前成功讓男子恢復脈搏。消防局提醒，天氣溫度驟降，民眾若身體不適，應盡快求救，以免錯失黃金搶救時機。

新竹縣消防局表示，近日天氣降溫，對患有心血管疾病的民眾來說是一大風險，去年救護統計中，就有48人偵測出疑似心肌梗塞，而且心肌梗塞不再是中老年人專屬，48名疑似心肌梗塞送醫患者中50歲以下就有7人，年齡最低甚至僅28歲。

據了解，日前發生心肌梗塞的56歲男子，是在去年12月21日早上10時睡夢中突然大叫一聲後就失去反應，家屬連忙報警並配合救護人員電話指導施作CPR（心肺復甦術），但男子呼吸次數甚至降到10秒才吸一口氣，被研判為「瀕死式呼吸」。

竹東消防分隊隊員莊宗旺、顏妡羽、鍾明哲和詹乃霖到場後立即接手按壓CPR，但發現男子已經沒有脈搏等生命跡象，立即現場便以AED分析，卻見到AED螢幕呈現紊亂心律，隨即發出「建議電擊」的警報提示音。

救護人員只好在現場幫患者電擊2次後準備送醫，到院前又陸續電擊5次，幸運的是到院後男子雖然還是無意識，但脈搏已經恢復跳動，同時也能自主性的呼吸，經手術及治療後更是在去年12月31日跨年夜當天康復出院。

新竹縣消防局呼籲，嚴重心肌梗塞可能致死，因此民眾若出現胸痛、冒冷汗、呼吸喘，以及頭暈目眩等症狀，請盡速打119求救，以免錯失黃金搶救時機。

新竹縣竹東消防分隊成功救回心肌梗塞患者性命。圖／竹縣消防局提供
新竹縣竹東消防分隊成功救回心肌梗塞患者性命。圖／竹縣消防局提供

AED 心肌梗塞 新竹

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