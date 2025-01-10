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影／最幸運得主！台中購物節單身漢睡夢中被叫醒 抽中千萬好宅

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今抽出台中購物節壓軸大獎精品好宅，得主是35歲蔡姓男子，並當場call out。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今抽出台中購物節壓軸大獎精品好宅，得主是35歲蔡姓男子，並當場call out。記者趙容萱／攝影

2024台中購物節在去年底圓滿落幕，市長盧秀燕今從逾1.5億人中，抽出壓軸市價逾千萬大獎精品好宅。得主是35歲蔡姓男子無房租屋族，在北屯購物消費323元，從事租車業駕駛的他在睡夢中抽中好宅，接到電話很淡定，堪稱開春最幸運男子。

盧秀燕說，去年台中購物節消費登錄金額（不含房產）破353億元，為全國購物節活動唯一連續突破300億元的城市，蟬聯全國第一，全國經濟產傎破700億元，下載APP數破280萬人。

盧秀燕指出，今天參與抽獎人數逾1億5717萬105人，獎項為位於清水區的精品好宅「日光森活」，並加碼送3部冷氣及1部冰箱。去年也送6個百萬現金獎，以及1個百萬汽車獎項。

「不是在作夢喔！真的抽中好宅喔！」盧秀燕說，蔡先生去年12月7日在北屯全家軍功門市消費花323元，並當場call out。盧秀燕問，知道為何市長打電話？知道得什麼獎？並當場公布「抽中最大獎好宅」，現場響起歡呼，蔡先生全程淡定。

蔡先生表示，他單身租房南區，從事租車行駕駛，曾開車到北屯消費，都是方便到達地方，不確定確切地點。盧秀燕封他是「今年開春最幸運的人」，有致謝詞嗎？蔡答「我在睡覺接到電話」。盧秀燕說，可能蔡先生可能白天晚上要開車很累，蔡先生睡夢中抽中好宅好幸運。

經發局說，台中購物節為全國知名的購物慶典盛事，去年APP將會員「戶籍地」調整為必填欄位，經統計外縣市登錄金額約64億元，前三名分別為彰化縣、南投縣及雲林縣，金額最高的彰化縣約17.8億元，另五都民眾也熱烈參與，如台北市、高雄市及新北市消費登錄皆破4億，皆高於去年成績。

台中市長盧秀燕今抽出台中購物節壓軸大獎精品好宅，得主是35歲蔡姓男子，並當場call out。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕今抽出台中購物節壓軸大獎精品好宅，得主是35歲蔡姓男子，並當場call out。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今抽出台中購物節壓軸大獎精品好宅，得主是35歲蔡姓男子，並當場call out。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今抽出台中購物節壓軸大獎精品好宅，得主是35歲蔡姓男子，並當場call out。記者趙容萱／攝影

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