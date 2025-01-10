龍寶出生數13.4萬人低於兔年！「生不如死」連續48個月

內政部10日公布最新人口統計，2024年12月新生兒約1.2萬人，全年出生數總計僅13.4萬人、出生率約5.76％，驗證龍年效應的確失效，出生數較兔年13.5萬人還低，「生不如死」的狀態已持續4年、48個月，人口總數則較2023年略降2萬人，回到2340萬人左右。

根據內政部統計，去年12月戶口資料，人口數為2,340萬人，與上年同月減少2萬222人，平均每天減少55.25人，與上月比較則減少2,575人。若以月增狀況來看以桃園市增加最多，其次為新竹縣，第三則是台中市；反之，則是嘉義縣減少最多、其次為彰化縣、再其次為南投縣。

從出生狀況來看，1到12月出生數為13萬4,856人，折合年粗出生率為千分之5.76，死亡人數則是為20萬2,107人，自然增加為負6萬7,251人；據統計，從2021年元月至今，「生不如死」的狀態已持續達48個月。

這也是史上龍年效應首次失效，回顧1987年為兔年，當時出生數31.4萬人、出生率約千分之16.01，隔年1988年為龍年，出生數一下子衝高到34.2萬人、出生率上升至千分之17.27，1989年蛇年出生數立即降到只剩31.5萬人。

1999年到2001年，出生數也是從1999年兔年28.3萬人躍升到2000年龍年30.5萬人，2001年蛇年又跌到只剩26萬人；2011兔年出生數19.6萬人，隔年2012龍年也攀升到22.9萬人，2013(蛇)年又跌至19.9萬人。

此次，2023兔年出生數為13.5萬、出生率為千分之5.81，就當外界高度期待龍年效應再度生效時，2024龍年出生數僅有13.4萬，不僅沒有大幅增加還稍稍跌落，顯見龍年非拯救出生率的萬靈丹。

另外，在社會增加部分，12月遷入人口數為8萬6,520人，較上年同月增加1萬7,622人，遷出人口數為8萬4,146人，社會增加人口數2,374人呈現正成長，加計上自然增加人口，我國總人口從去年12月底約2,342萬人，接連十二個月下降，回降至約2,340萬人。

而12月結婚對數合計1萬1,925萬對，與上個月相當，就縣市別來看，粗結婚率最高為連江縣、其次為新竹市、第三為台中市；而離婚數則為4,566對，離婚最多的為台東縣、其次為澎湖縣、再其次為台中市。