台灣最佳伴手禮代表：誰最能代表台灣？旅行社給了答案

台灣最佳伴手禮代表：誰最能代表台灣？近日有一名來台五次的日本網友，公開推薦必入手台灣特產，包含鳳梨酥、綠豆椪、八寶粥、牛奶花生，甚至還有枇杷潤喉糖和白花油等，旅行社對此也給了答案，引起熱烈討論。

2024年台灣人出國人次最多的國家排行，由日本穩居第一名，根據日本觀光局10月份資料顯示訪日的台灣人，訪日人次就高達506.48萬人次。日本伴手禮也成為熱門搜尋關鍵字。反觀日本人來台旅遊都會買些什麼呢？

而日前有位訪台五次的日本人在她的YouTube頻道中，上傳了一部「台灣土產大公開」的影片，推薦許多台灣的在地口碑品牌，像是台灣人也超愛的八寶粥、牛奶花生、特色的茶具組和茶葉，用來保養喉嚨的枇杷潤喉糖，以及可用於蚊蟲叮咬和按摩的萬用白花油，甚至還有許多中藥材如當歸、紅棗等。

影片一出，讓許多日本網友紛紛留言「和我選擇的台灣伴手禮一樣」、「我下個月要去，這影片很有幫助，對中醫很好奇」。

這部影片也在PTT上引發討論，網友以：「看到日本YT來台灣介紹伴手禮，到底甚麼才是真的代表台灣的伴手禮?」為題發文，貼文曝光引起熱烈討論。留言中出現鳳梨酥、八寶粥、小泡芙、乖乖等超人氣零食、伴手禮；夜市小吃雞排、手搖飲也是榜上有名，而白花油更是多人激推的萬用好物。

其中，白花油作為歷史悠久的外用藥油，以其天然草本精華的獨特配方和多功能用途深受大眾喜愛，像是可緩解頭痛、減輕鼻塞、蚊蟲叮咬止癢等，是國內家庭常備的萬用小物。

旅天下加盟店負責人李憲明表示，台灣人到日本必買各式藥妝保健品，其實台灣的百年藥品如白花油、各式中藥材都非常受旅客喜愛，其餘像是芒果乾、茶葉等，也是日本人來台旅遊的必買清單。

而談起台灣伴手禮的代表縣市，「台中市」亦名列前茅，特色的太陽餅、鳳梨酥、蛋捲、珍珠奶茶，是海內外的大眾都愛不釋手的超人氣品項。