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台鹽生技「納豆紅麴膠囊」標示不清遭罰 台鹽：安全無虞

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台鹽生技「納豆紅麴膠囊」標示不清遭罰，台鹽聲明已更新。圖為稽查現場。／食藥署提供
台鹽生技「納豆紅麴膠囊」標示不清遭罰，台鹽聲明已更新。圖為稽查現場。／食藥署提供

衛福部食藥署與台南市衛生局聯合稽查發現，台鹽生技的納豆紅麴膠囊，使用納豆菌發酵物，但未標示成分中的麥芽糊精，宣布裁罰9萬元。台鹽公司中午聲明表示，台塩生技「納豆紅麴膠囊」品質安全無虞，部分成分未標示已依法規要求更新包裝標示。

食藥署與地方衛生局合作，執行「113年微生物類來源機能食品製造業稽查專案」，針對微生物類來源機能食品國內製造加工業者產品原料、作業環境及品質管理進行稽查及抽驗，總計查核52家業者、抽驗84件產品外包裝標示，9件標示與規定不符。

其中台鹽實業生技二廠，因使用的原料納豆紅麴膠囊使用的納豆菌發酵物，未標示其成分中的麥芽糊精，違反食安法第22條，依第47條裁處9萬元罰鍰。

對此台鹽表示，該案是因原料來源異動時內容物成分未完全標示，致外包裝產品成分「漏標麥芽糊精」，該成分屬常見食品原料，對於產品品質及安全性無任何影響，請消費者安心。

生技 紅麴 衛生局

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食藥署聯合地方衛生局稽查 台鹽生技「納豆紅麴膠囊」標示不清罰9萬

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