饗饗疑食物中毒累積56人 疾管署出動防疫醫師並採檢

饗饗微風信義店疑似食品中毒案延燒，已經累積56人通報，其中以1月5日用餐人數42位最多，個案症狀、潛伏期類似諾羅病毒感染，目前已被勒令停業。疾管署發言人曾淑慧表示，疾管署防疫醫師、區管中心等會同地方衛生局已經採檢、調查，下周二例行記者會將會初步對外報告。

台北市衛生局在1月7日起陸續接獲醫院通報，饗饗疑似食品中毒案件，通報個案的症狀、潛伏期與諾羅病毒感染類似；諾羅病毒的潛伏期約48小時，民眾不一定有症狀即就醫，因此須持續觀察，會從最後一例通報觀察至少24小時，若未新增個案，確定餐廳的風險已受控制，才有可能評估復業。

曾淑慧表示，目前還在調查中，已經有採檢，並啟動流行病學調查，防疫醫師跟區管中心一起協助，接下來會對調查結果分析，預計在下周二（14日）例行記者會對外說明初步調查結果 。