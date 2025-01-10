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加熱菸可增菸捐200億？民團指國健署太慢澄清假消息

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署正在審查國際菸商的加熱菸，但近期傳出，菸商藉「美台商業協會」訪問團拜訪行政院時施壓，要加熱菸加速開放，行政院及國健署立即澄清。本報資料照片
衛福部國健署正在審查國際菸商的加熱菸，但近期傳出，菸商藉「美台商業協會」訪問團拜訪行政院時施壓，要加熱菸加速開放，行政院及國健署立即澄清。本報資料照片

菸害防制法修法後，政府嚴禁電子煙、納管加熱菸，衛福部國健署正在審查國際菸商的加熱菸。但近期傳出，菸商藉「美台商業協會」訪問團拜訪行政院時施壓，要加熱菸加速開放，行政院及國健署雖立即澄清，但國教行動聯盟理事長王瀚陽說，「加熱菸上市可增加200億菸捐」等錯假消息持續在國內流竄，政府應積極澄清。

王瀚陽說，對於菸商散布假消息，政府有時立即澄清，有時卻遲未澄清，去年菸商動員民眾上街，稱開放加熱菸可增加百億稅捐，讓百億癌症新藥基金有著落，國健署直到最近才對外說明否認，開放加熱菸增加的菸捐規模僅30億，並非菸商所說的一、二百億元，對於澄清錯假消息，國健署不如疾管署應對麻疹假消息來得快速，也未祭出罰則。

「為了青少年健康，應該嚴格審查加熱菸。」王瀚陽表示，菸害防制法並無國賠機制，且電子煙已有前車之鑑，喪屍煙彈造成國內許多民眾傷害，開放加熱菸後，若民眾吸食時發生意外，該由誰負責，目前法規中尚無定論。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，加熱菸與電子煙不同，生產加熱菸的業者多為大型傳統菸商，雖然開放加熱菸是衛福部既定政策，但仍應法審查，且禁止加熱菸以「I Quit Ordinary Smoking（IQ*S，我戒掉傳統紙菸）」名稱上市，菸商行銷誤導民眾相信「加熱菸可幫助戒除紙菸」，此一不當手法已獲400餘篇國際文獻證實。

「加味的加熱菸對青少年吸引力高，最應防堵。」台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然說，加熱菸以電子設備加熱菸草、產生煙霧，傳統紙菸的危害物質，包括尼古丁、亞硝氨等，加熱菸都有，不僅導致成癮，也對青少年腦部前額葉造成危害，影響注意力、情緒控制、認知行為、學習能力等，氣味添加物掩蓋尼古丁辛辣味，恐讓青少年更容易落入菸害陷阱。

國健署日前先公告禁止四大類氣味加味菸，去年又重新評估，改為預告禁止27項添加物。林清麗說，菸商向衛福部申請核可的添加物有1000餘項，禁止27項仍有900餘項可用，政府顯然受到菸商壓力才會更改禁止內容，呼籲在加熱菸開放之前，務必公告禁止加味菸。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

國教行動聯盟理事長王瀚陽（左5）說，國內流竄加熱菸上市可增加200億菸捐等錯假消息，政府不該放縱菸商持續散播假消息，應積極澄清，並揭露菸商促銷手段。記者林琮恩／攝影
國教行動聯盟理事長王瀚陽（左5）說，國內流竄加熱菸上市可增加200億菸捐等錯假消息，政府不該放縱菸商持續散播假消息，應積極澄清，並揭露菸商促銷手段。記者林琮恩／攝影

加熱菸 國健署

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