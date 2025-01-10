燒胎祭、Tizzy Bac虛實共演 音樂跨圈科技進軍海外

文策院攜手台北、高雄流行音樂中心舉辦「音樂產業跨圈交流小聚」，分享音樂與科技應用外，也邀集產業界實例的經驗，包含落日飛車主唱國國、峯名影像總監劉名峯與Tizzy Bac主唱陳慧婷運用5G技術，打造虛實共演。文策院表示，希望結合企業資源，協助文化科技產業落地、進軍海外。

這場音樂產業跨圈顧名思義是由音樂、技術應用等多領域業者，盼透過文策院、北流及高流實務案例分享。產業對談由「一起聽團吧」導師兼音樂製作人陳君豪主持，從科技應用到創作的作品發想契機與技術合作經驗。

喜歡音樂董事長陳子鴻分享，打造虛擬藝人米拉 Mila Mii 的技術開發歷程，也向音樂從業喊話，創作者只需盡情發揮創意，技術的部分可以放心交給科技業者。

此外，落日飛車主唱曾國宏（國國）將音樂與技術相結合，創造出具有遊戲體驗的虛擬音樂節「燒胎祭」，展現「夕陽小鎮」的創新魅力。峯名影像總監劉名峯（皮特）則介紹與Tizzy Bac主唱陳慧婷合作，運用 5G 技術與動態捕捉，成功呈現「虛實共演」的精彩表演。

活動中，北流內容研發部北流雲主責卓怡岑也展示運用 WEB 音訊技術的創新成果「北流雲取樣機 2.0」。此線上創作平台由陳君豪、國國、呂士軒以及鄭宜農等 9 位知名音樂人共同開發，提供音色與節奏組模板，讓音樂創作變得更加便捷，並推動內容創作、國民教育資源與產業需求的無縫對接，打造互動創作生態系。

文策院文化科技處處長李懷瑾分享，文策院對文化科技產業的支持機制，不僅積極發揮整合作用，促進產業交流與媒合，並且引進民間企業資源，協助內容產業蓬勃發展，盼能發展多元的商業模式。