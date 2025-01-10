快訊

洛杉磯野火燒不停恐成新常態？科學家分析5大關鍵原因一次看

突當媽嚇壞！吳映潔親曝婚姻現況 證實和新成員「展開新生活」

整理包／換新鈔囉！時間、規定一次看 手機一掃速查最近提領據點

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東去年遊客人次增加...墾丁反減 縣府研判退燒原因

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
車城福安宮是屏東縣最多遊客造訪的景點。記者／潘奕言攝影
車城福安宮是屏東縣最多遊客造訪的景點。記者／潘奕言攝影

墾丁觀光人潮不斷減少，傳出有大型飯店旅館將停業，但去年屏東整體旅遊人潮反而比前年增加近500萬人次，顯示來屏東的遊客增加了，到墾丁的人卻少了。縣府研判，應是旅遊型態改變，及縣府開發新景點、舉辦活動，分散觀光人潮有關。

縣府交旅處指出，墾丁地區去年遊客人次間接受到諸多因素影響，包括負面新聞報導、疫情解封後出國人次提升及颱風等，儘管面臨國內旅遊市場挑戰，但屏東縣整體旅遊人次反而呈現增長趨勢。

針對屏東20大區域景點進行人流大數據分析，去年國內旅客到訪總人次3174萬6436人，相較前年增加491萬1281人，成長率為18.3%；國外旅客到訪總人次21萬9964人，亦相較前年增加2萬2748人，成長率為11.5%。

另外去年車流量為590萬1266輛，相較前年增加149萬8121輛，成長率為34%。針對國內旅客停留天數分析，去年旅客停留天數較前年下降，國內旅客旅遊型態已轉變為當日來回的一日遊，反映當前旅客對於短途旅遊的偏好，因此景點知名度、交通便利、能快速往返等都影響旅客的選擇。

縣府研判，屏東旅遊人次增加可能與縣府開發新觀光景點有關，例如哈尤溪、看海美術館、勝利星村、屏菸1936文化基地、屏東縣民公園、王船文化館等，加上舉辦活動豐富，包括台灣祭、北野祭、落山風藝術季、半島世界歌謠祭、屏東聖誕節等，讓旅客到屏東有了更多樣的遊程選擇。

墾丁是國旅的重要指標，也容易成為輿論標靶，縣府表示，將協助澄清不實負面訊息，並持續強化觀光業者價位透明與合理化、提升旅宿服務品質，並請墾丁國家公園管理處進行旅遊景點設施改善和管理，讓遊客享有更好的旅遊體驗。

四重溪溫泉季每年冬天都吸引許多遊客。記者／潘奕言攝影
四重溪溫泉季每年冬天都吸引許多遊客。記者／潘奕言攝影

屏東縣 觀光景點

延伸閱讀

2025屏東燈節萬年溪燈區搶先開箱 11組燈飾 民眾驚豔

屏東燈節萬年溪燈區 11組燈飾搶先開箱

屏東棄置死豬雞剖檢無重大疾病 亂丟行為可罰

屏東春節食安宣導 健康年菜6招、年貨5原則

相關新聞

影／最幸運得主！台中購物節單身漢睡夢中被叫醒 抽中千萬好宅

2024台中購物節在去年底圓滿落幕，市長盧秀燕今從逾1.5億人中，抽出壓軸市價逾千萬大獎精品好宅。得主是35歲蔡姓男子無...

強烈冷氣團全台急凍高山迎雪 下周一晨探8度低溫 觀察是否升級寒流

強烈大陸冷氣團目前持續影響台灣，中央氣象署科長劉宇其表示，預計影響到下周一清晨，要做好保暖工作。目前台灣北方海面有相當大...

「機場建設沒有展現企圖心」 謝金河向賴政府喊話：台灣今年一定要做

桃園國際機場是我國門，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書以「台灣今年一定要做的一件事」發文，他直言，台灣的經濟力名列前茅，「...

冷空氣強度今天最強 高山追雪加強保暖 這時再探10度以下低溫

今天受到強烈大陸冷氣團的影響，各地氣溫偏低，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，作為指標的台北氣象站氣溫已經降到12度的門...

影／冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

今天多座高山傳出降雪，中央氣象署表示，玉山北峰今天上午7時20分降雪，至上午8時5分停，積雪0.5公分。氣象署說，近日高...

影／台東向陽、嘉明湖下雪了！ 山友驚呼：好夢幻

有「天使眼淚」美名的台東嘉明湖，因水氣充沛，加上氣溫低於零度，今天凌晨開始飄雪，自海拔2880公尺的向陽山屋到海拔3千多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。