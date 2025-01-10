屏東去年遊客人次增加...墾丁反減 縣府研判退燒原因

墾丁觀光人潮不斷減少，傳出有大型飯店旅館將停業，但去年屏東整體旅遊人潮反而比前年增加近500萬人次，顯示來屏東的遊客增加了，到墾丁的人卻少了。縣府研判，應是旅遊型態改變，及縣府開發新景點、舉辦活動，分散觀光人潮有關。

縣府交旅處指出，墾丁地區去年遊客人次間接受到諸多因素影響，包括負面新聞報導、疫情解封後出國人次提升及颱風等，儘管面臨國內旅遊市場挑戰，但屏東縣整體旅遊人次反而呈現增長趨勢。

針對屏東20大區域景點進行人流大數據分析，去年國內旅客到訪總人次3174萬6436人，相較前年增加491萬1281人，成長率為18.3%；國外旅客到訪總人次21萬9964人，亦相較前年增加2萬2748人，成長率為11.5%。

另外去年車流量為590萬1266輛，相較前年增加149萬8121輛，成長率為34%。針對國內旅客停留天數分析，去年旅客停留天數較前年下降，國內旅客旅遊型態已轉變為當日來回的一日遊，反映當前旅客對於短途旅遊的偏好，因此景點知名度、交通便利、能快速往返等都影響旅客的選擇。

縣府研判，屏東旅遊人次增加可能與縣府開發新觀光景點有關，例如哈尤溪、看海美術館、勝利星村、屏菸1936文化基地、屏東縣民公園、王船文化館等，加上舉辦活動豐富，包括台灣祭、北野祭、落山風藝術季、半島世界歌謠祭、屏東聖誕節等，讓旅客到屏東有了更多樣的遊程選擇。