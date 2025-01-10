「饗饗」疑食物中毒案就醫增至56人 北市揭這區間最多人用餐

饗饗微風信義店疑似食品中毒案延燒，北市衛生局7日接獲醫院通報迄今，累計已有56人，其中以1月5日用餐人數42位最多，6日則是14人。該店目前遭勒令停業，衛生局考量醫院持續通報，個案症狀、潛伏期類似諾羅病毒感染，須持續觀察，尚未核准業者復業。

業者統計，1月5日訂位166組、用餐人數約814人，1月6日則是199組、約843人用餐。

衛生局表示，1月7日陸續接獲醫院通報該店疑似食品中毒案件，截至今天最新統計，累計通報共56人，其中1月5日用餐42人、1月6日為14人，衛生局將持續追蹤各醫療院所及衛生單位通報情形。呼籲民眾於同時段、同地點用餐如出現不舒服的症狀，請儘速前往就醫，並第一時間告知診治醫師相關飲食史，以利醫療院所通報。

該店1月7日遭衛生局勒令停業，衛生局食品藥物管理科長林冠蓁昨說，通報個案的症狀、潛伏期與諾羅病毒感染類似，諾羅病毒的潛伏期約48小時，民眾不一定有症狀即就醫，因此須持續觀察，會從最後一例通報觀察至少24小時，若未新增個案，確定餐廳的風險已受控制，才有可能評估復業。

衛生局日前已依疑似食品中毒事件處理要點，向疾管署申請啟動流行病學調查，昨天會同疾管署及食藥署前往該店進行腹瀉群聚疫情流行病學調查。