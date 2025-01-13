桃園第一家榮獲2024 SNQ國家品質標章的日照中心！敬一銀齡「敬為初心、始終如一」榮獲肯定

敬一銀齡以最真誠和敬愛的態度服務每位長輩及家庭，榮獲 2024 SNQ國家品質標章。 圖／敬一銀齡提供

「 如果這是自己的父母長輩，我會放心將他託付給怎樣的人？」因為這份初衷，敬一銀齡成立至今堅持「敬為初心、始終如一」，以最真誠和敬愛態度服務每位長輩及家庭。今年這份努力得到國家的肯定，榮獲 2024 SNQ國家品質標章認證，成為桃園地區第一家獲此殊榮的日照中心！三年堅持，換來實質肯定，即將開幕的寶可社區長照機構，也象徵責任的延續、以及敬一銀齡深耕桃園的決心。

敬一銀齡成為桃園地區第一家獲SNQ國家品質標章殊榮的日照中心。 圖／敬一銀齡提供

敬一銀齡：服務是陪伴，也是承諾

敬一銀齡目前在桃園區擁有二家長照機構，提供失能、失智長輩的日間照顧服務、及居家服務。深信優秀的長照服務，不僅僅是提供身體上的照顧，更要有心靈關懷。為了持續提升照顧品質，敬一銀齡導入創新的管理模式，結合專業團隊的努力，讓每位長輩都能在熟悉的社區中，感受到家的溫暖。

「SNQ 國家品質標章」這份國家級的認證是台灣健康產業的最高標準，代表著服務的專業性、創新性與安全性。敬一銀齡以全方位的高標準，通過層層評審，獲得這項殊榮，也成為桃園地區第一家達成此成就的日照中心，表現相當傑出不易。

敬一銀齡讓每位長輩都能在熟悉的社區中，感受到家的溫暖。 圖／敬一銀齡提供

專業服務背後，是扎實學術與不懈學習的累積

敬一銀齡認為，要提升長照服務品質，除了專業人員培訓外，學術與實務的結合，更是提升服務品質的基石。在過去一年中，敬一銀齡在學術領域中也不斷突破，並屢獲佳績：

• 台灣長期照護專業協會：在第二十二屆長期照護學術研討會中，敬一銀齡憑藉專案發表獲得第一名，展現對長照創新模式的探索與實踐力。

• 全國日間照顧服務研討會：以「日間照顧中心經營創新模式與照顧人力培育留任」為主題的海報作品，成為桃園市唯一入選並獲得殊榮的長照機構。

這些成果不僅強化了敬一銀齡的專業形象，也讓更多家庭看到了敬一銀齡在長照領域的深耕與承諾。

敬一銀齡提供全方位的日照中心高標準服務。 圖／敬一銀齡提供

創新分責照顧法，長輩與照顧者建立穩定關係

長輩最怕不熟悉的照顧者，敬一銀齡引入獨特的「分責照顧法」，透過顏色分工作流程設計，建立高效標準作業程序。

• 清晰的工作分配：服務員知道自己該做什麼，怎麼做，專注於提升服務品質。

• 穩定的長輩關係：固定的照顧者帶給長輩安心感，也讓每一次服務充滿默契。

• 降低人員流動率：簡化流程、提升效率，不僅服務更好，團隊穩定性讓家屬更放心。

「分責照顧法」在實務中展現了卓越成效，每位照服員工作更清晰、更專注，也讓長輩能夠與固定的照顧者建立起穩定的關係，減少陌生感帶來的不安。每一個細節的用心，都是為了讓長輩感受到尊重與安全，也得到了長輩的笑容與家屬的感謝。

敬一銀齡第三家機構「寶可社區長照機構」，地點選址於桃園後站生活圈。 圖／敬一銀齡提供

新的展望：寶可社區長照機構即將啟用

「每一個需求，我們都用心傾聽；每一位長輩，我們都用心守護。」三年來，敬一銀齡的服務足跡遍布桃園，即將開幕的「寶可社區長照機構」是敬一銀齡第三家機構，專注於失能、失智長輩的日間照顧服務，地點選址於桃園後站生活圈。

這座全新的空間，將結合現代化設施與專業化團隊，致力打造讓長輩開心、家屬放心的幸福場域。寶可社區長照機構的啟用，標誌敬一銀齡服務版圖的進一步擴展，見證對在地老化目標的持續實踐。

「每一位長輩，都值得被尊重；每一份服務，都因愛而更加溫暖。」敬一銀齡堅信，長輩的笑容是對照顧者最大的肯定，而家屬的安心是不變的目標，未來將繼續用每一份真誠，守護每一個家庭。

聯繫敬一銀齡：

敬一銀齡（日間照顧、居家服務）

寶加社區長照機構：桃園市桃園區縣府路110號3樓 聯絡電話：03-3336388

寶平綜合長照機構：桃園市桃園區南平路598號1樓 聯絡電話：03-3017188

寶可社區長照機構（即將開幕）：桃園市桃園區延平路28-8號3樓

聯絡電話：03-3618788

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