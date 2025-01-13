桃園第一家榮獲2024 SNQ國家品質標章的日照中心！敬一銀齡「敬為初心、始終如一」榮獲肯定
「 如果這是自己的父母長輩，我會放心將他託付給怎樣的人？」因為這份初衷，敬一銀齡成立至今堅持「敬為初心、始終如一」，以最真誠和敬愛態度服務每位長輩及家庭。今年這份努力得到國家的肯定，榮獲 2024 SNQ國家品質標章認證，成為桃園地區第一家獲此殊榮的日照中心！三年堅持，換來實質肯定，即將開幕的寶可社區長照機構，也象徵責任的延續、以及敬一銀齡深耕桃園的決心。
敬一銀齡：服務是陪伴，也是承諾
敬一銀齡目前在桃園區擁有二家長照機構，提供失能、失智長輩的日間照顧服務、及居家服務。深信優秀的長照服務，不僅僅是提供身體上的照顧，更要有心靈關懷。為了持續提升照顧品質，敬一銀齡導入創新的管理模式，結合專業團隊的努力，讓每位長輩都能在熟悉的社區中，感受到家的溫暖。
「SNQ 國家品質標章」這份國家級的認證是台灣健康產業的最高標準，代表著服務的專業性、創新性與安全性。敬一銀齡以全方位的高標準，通過層層評審，獲得這項殊榮，也成為桃園地區第一家達成此成就的日照中心，表現相當傑出不易。
專業服務背後，是扎實學術與不懈學習的累積
敬一銀齡認為，要提升長照服務品質，除了專業人員培訓外，學術與實務的結合，更是提升服務品質的基石。在過去一年中，敬一銀齡在學術領域中也不斷突破，並屢獲佳績：
• 台灣長期照護專業協會：在第二十二屆長期照護學術研討會中，敬一銀齡憑藉專案發表獲得第一名，展現對長照創新模式的探索與實踐力。
• 全國日間照顧服務研討會：以「日間照顧中心經營創新模式與照顧人力培育留任」為主題的海報作品，成為桃園市唯一入選並獲得殊榮的長照機構。
這些成果不僅強化了敬一銀齡的專業形象，也讓更多家庭看到了敬一銀齡在長照領域的深耕與承諾。
創新分責照顧法，長輩與照顧者建立穩定關係
長輩最怕不熟悉的照顧者，敬一銀齡引入獨特的「分責照顧法」，透過顏色分工作流程設計，建立高效標準作業程序。
• 清晰的工作分配：服務員知道自己該做什麼，怎麼做，專注於提升服務品質。
• 穩定的長輩關係：固定的照顧者帶給長輩安心感，也讓每一次服務充滿默契。
• 降低人員流動率：簡化流程、提升效率，不僅服務更好，團隊穩定性讓家屬更放心。
「分責照顧法」在實務中展現了卓越成效，每位照服員工作更清晰、更專注，也讓長輩能夠與固定的照顧者建立起穩定的關係，減少陌生感帶來的不安。每一個細節的用心，都是為了讓長輩感受到尊重與安全，也得到了長輩的笑容與家屬的感謝。
新的展望：寶可社區長照機構即將啟用
「每一個需求，我們都用心傾聽；每一位長輩，我們都用心守護。」三年來，敬一銀齡的服務足跡遍布桃園，即將開幕的「寶可社區長照機構」是敬一銀齡第三家機構，專注於失能、失智長輩的日間照顧服務，地點選址於桃園後站生活圈。
這座全新的空間，將結合現代化設施與專業化團隊，致力打造讓長輩開心、家屬放心的幸福場域。寶可社區長照機構的啟用，標誌敬一銀齡服務版圖的進一步擴展，見證對在地老化目標的持續實踐。
「每一位長輩，都值得被尊重；每一份服務，都因愛而更加溫暖。」敬一銀齡堅信，長輩的笑容是對照顧者最大的肯定，而家屬的安心是不變的目標，未來將繼續用每一份真誠，守護每一個家庭。
聯繫敬一銀齡：
敬一銀齡（日間照顧、居家服務）
寶加社區長照機構：桃園市桃園區縣府路110號3樓 聯絡電話：03-3336388
寶平綜合長照機構：桃園市桃園區南平路598號1樓 聯絡電話：03-3017188
寶可社區長照機構（即將開幕）：桃園市桃園區延平路28-8號3樓
聯絡電話：03-3618788
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言