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捷運車廂抽電子煙 北捷：依法可開罰

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民眾拍下該名男子疑似在捷運車廂內抽電子煙。圖／翻攝自網路
民眾拍下該名男子疑似在捷運車廂內抽電子煙。圖／翻攝自網路

台北捷運一名男子被拍到在車廂座位內疑似抽電子煙，更有民眾發現，該名男子疑為慣犯。北捷表示，目前尚未接獲此案，但依菸害防制法，違者可處2千元以上、1萬元以下罰鍰。

民眾將影片上傳發現，該名男子坐在捷運車廂內，右手滑著手機，左手拿著疑似電子煙的物品，時不時吸上幾口。雖然影片中沒有明顯飄出煙霧，但是也有網友回覆，能夠聞到電子煙的氣味；更有人回覆貼出照片，指出該名男子並非首次在車廂內吸電子煙。

北捷回覆，目前尚未接獲此案件，但是依照菸害防制法，大眾運輸工具、車站等場所全面禁菸，也包含電子煙在內，違者處2000元以上、1萬元以下罰鍰。

北捷表示，除了在出入口及車廂張貼禁菸指標外，也會定期派員加強巡視留意，若發現違規吸菸行為，立即勸阻，並開立「台北捷運系統菸害檢查紀錄表」，移請衛生局依權責查處。若旅客發現有異常行為，可透過對講機或AI智慧客服通報，立即派員前往處理。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

民眾拍下該名男子疑似在捷運車廂內抽電子煙。圖／翻攝自網路
民眾拍下該名男子疑似在捷運車廂內抽電子煙。圖／翻攝自網路

台北捷運 車廂 電子煙

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