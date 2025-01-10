高山追雪把握今明兩天 周日轉乾冷恐跌至6度低溫

入冬第一波強烈大陸冷氣團達標，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台北站今天凌晨1時10分溫度降至12.4度，到了上午7時更進一步降至11.9度，目前為止看到的溫度低點是上午8時20分觀測的11.8度，穩穩達標強烈大陸冷氣團。

目前除了中部地區雲層較少外，其他地方都籠罩在雲層中，吳聖宇表示，底層的風力頗大，因此到目前為止的低溫都還算是冷空氣本身帶來的，輻射冷卻作用還沒有真正出現。

吳聖宇表示，中層雲偏多的情況會持續到明天白天，水氣整體仍較多，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地以及中南部山區仍有局部短暫陣雨，桃園以南到高屏地區雲量偏多，或是有陽光露臉機會。

周日到下周一乾空氣明顯進入台灣附近，吳聖宇表示，除了花東地區雲量仍多外，其他地方都可望轉為晴有陽光的天氣型態。高海拔山區在今明兩天仍籠罩在雲霧中，有機會出現局部固態降水如雪、冰霰等。周日後雲層散去，就不再有固態降水機會。

今明兩天雲層仍多，吳聖宇表示，底層風力又大，看起來輻射冷卻條件還沒有非常好，但是冷空氣本身帶來的溫度已經滿低的，北部、東北部白天高溫也只有12至15度左右，中部及花東地區高溫17至20度，南部高溫20至22度，夜晚清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區有8至10度低溫發生機會，都市地區的低溫則是預估在10至12度間。

吳聖宇表示，周日到下周一雲層散開，如果風力可以小下來，輻射冷卻的條件就會好很多，白天因為陽光露臉，各地高溫有回升趨勢，北部、東北部白天高溫會逐漸上升到17至19度，中部及花東地區高溫將回到19至21度，南部高溫22至24度。但是夜晚清晨發生輻射冷卻低溫的機會提高許多，台南以北到宜蘭一帶空曠地區的低溫有可能降到6至8度間，都市地區的低溫也有機會降到10度上下。

不過，吳聖宇表示，前提都是風力要小下來才有機會，不然底層風力仍大的話，混合作用會導致輻射冷卻作用無法發生，溫度降不下去。由於台北站預估溫度仍將落在10至12度間，因此應該會繼續維持強烈大陸冷氣團。

溫度何時明顯回升？吳聖宇表示，預估是下周二，但是很快到了下周三又是下一波東北季風或大陸冷氣團南下，後續一直到過年前可能陸續都還是會有冷空氣遞補南下的預測，下周三冷空氣詳細的降溫狀況，等到周末期間再來觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。