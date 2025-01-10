快訊

中職／獅隊4退役選手進教練團 潘威倫接二軍投手教練

柯文哲決定今天抗告！指無續行羈押原因：「橘子」不是共犯、只是證人

旅客注意！南韓濟州島暴風雪狂襲 168航班取消萬人受困

高山追雪把握今明兩天 周日轉乾冷恐跌至6度低溫

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
強烈大陸冷氣團影響全台，一早民眾都穿著保暖衣物禦寒。記者侯永全／攝影
強烈大陸冷氣團影響全台，一早民眾都穿著保暖衣物禦寒。記者侯永全／攝影

入冬第一波強烈大陸冷氣團達標，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，台北站今天凌晨1時10分溫度降至12.4度，到了上午7時更進一步降至11.9度，目前為止看到的溫度低點是上午8時20分觀測的11.8度，穩穩達標強烈大陸冷氣團。

目前除了中部地區雲層較少外，其他地方都籠罩在雲層中，吳聖宇表示，底層的風力頗大，因此到目前為止的低溫都還算是冷空氣本身帶來的，輻射冷卻作用還沒有真正出現。

吳聖宇表示，中層雲偏多的情況會持續到明天白天，水氣整體仍較多，大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島等地以及中南部山區仍有局部短暫陣雨，桃園以南到高屏地區雲量偏多，或是有陽光露臉機會。

周日到下周一乾空氣明顯進入台灣附近，吳聖宇表示，除了花東地區雲量仍多外，其他地方都可望轉為晴有陽光的天氣型態。高海拔山區在今明兩天仍籠罩在雲霧中，有機會出現局部固態降水如雪、冰霰等。周日後雲層散去，就不再有固態降水機會。

今明兩天雲層仍多，吳聖宇表示，底層風力又大，看起來輻射冷卻條件還沒有非常好，但是冷空氣本身帶來的溫度已經滿低的，北部、東北部白天高溫也只有12至15度左右，中部及花東地區高溫17至20度，南部高溫20至22度，夜晚清晨在台南以北到宜蘭一帶空曠地區有8至10度低溫發生機會，都市地區的低溫則是預估在10至12度間。

吳聖宇表示，周日到下周一雲層散開，如果風力可以小下來，輻射冷卻的條件就會好很多，白天因為陽光露臉，各地高溫有回升趨勢，北部、東北部白天高溫會逐漸上升到17至19度，中部及花東地區高溫將回到19至21度，南部高溫22至24度。但是夜晚清晨發生輻射冷卻低溫的機會提高許多，台南以北到宜蘭一帶空曠地區的低溫有可能降到6至8度間，都市地區的低溫也有機會降到10度上下。

不過，吳聖宇表示，前提都是風力要小下來才有機會，不然底層風力仍大的話，混合作用會導致輻射冷卻作用無法發生，溫度降不下去。由於台北站預估溫度仍將落在10至12度間，因此應該會繼續維持強烈大陸冷氣團。

溫度何時明顯回升？吳聖宇表示，預估是下周二，但是很快到了下周三又是下一波東北季風或大陸冷氣團南下，後續一直到過年前可能陸續都還是會有冷空氣遞補南下的預測，下周三冷空氣詳細的降溫狀況，等到周末期間再來觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 冷氣團 高溫

延伸閱讀

吳聖宇：新竹苗栗為「台灣輻射冷卻聖地」 迎風面今晚起雨增多

把握這兩天好天氣 吳聖宇：陰雨迎接2025年

今天全台雨最多入夜急凍 吳聖宇曝最冷時間點探8度低溫

冷氣團來襲低溫恐跌破8度 吳聖宇再曝跨年煙火、元旦日出最佳觀賞處

相關新聞

強烈冷氣團全台急凍高山迎雪 下周一晨探8度低溫 觀察是否升級寒流

強烈大陸冷氣團目前持續影響台灣，中央氣象署科長劉宇其表示，預計影響到下周一清晨，要做好保暖工作。目前台灣北方海面有相當大...

「機場建設沒有展現企圖心」 謝金河向賴政府喊話：台灣今年一定要做

桃園國際機場是我國門，財信傳媒董事長謝金河今天在臉書以「台灣今年一定要做的一件事」發文，他直言，台灣的經濟力名列前茅，「...

冷空氣強度今天最強 高山追雪加強保暖 這時再探10度以下低溫

今天受到強烈大陸冷氣團的影響，各地氣溫偏低，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，作為指標的台北氣象站氣溫已經降到12度的門...

影／冰封玉山！ 上午降雪45分鐘、積雪0.5公分 銀白世界絕美

今天多座高山傳出降雪，中央氣象署表示，玉山北峰今天上午7時20分降雪，至上午8時5分停，積雪0.5公分。氣象署說，近日高...

影／台東向陽、嘉明湖下雪了！ 山友驚呼：好夢幻

有「天使眼淚」美名的台東嘉明湖，因水氣充沛，加上氣溫低於零度，今天凌晨開始飄雪，自海拔2880公尺的向陽山屋到海拔3千多...

影／強烈冷氣團發威 合歡山清晨下雪成銀白世界...積雪0.5公分厚

強烈大陸冷氣團發威，合歡山今天凌晨氣溫零下3度，加上水氣充足，合歡山今天清晨3點多開始下雪，邊坡、路面都被白雪覆蓋，上山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。