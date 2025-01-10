過年輸液安全庫存「還差一點」 衛福部允確保供應無虞

近期有部分醫院傳出輸液供應吃緊，甚至出現缺口，衛福部次長林靜儀表示，因應農曆年過年貨運休息，食藥署有預估醫院需求量，並確保供應無虞，有雲林的醫院藥劑人員表示，現在雖不至於到「缺」，但的確需要每3至4天就聯絡一次鋪貨，現在雖比平常多1至2成的量，但距離過年安全庫存還有一點距離，因為春節期間民眾返鄉，為預防大量傷患，需要準備7至10天安全庫存。

國內輸液大廠永豐化工，去年因重大缺失加上許可證到期，在改善前不得展延，衝擊輸液供貨，衛福部透過專案輸入，及請國內廠商增加生產，協助補上停產出現的缺口。

林靜儀在臉書發文表示，截至去年12月31日，永豐已完全恢復1000毫升以上大包裝的產量，原來生產的藥廠也依舊在生產，專案輸入部分，500毫升的還有85萬袋、1000毫升的25萬袋，因應農曆年過年貨運休息，食藥署有預估醫院需求量，並確保供應無虞。

針對地區醫院層級院所輸液現況，台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示，目前沒有聽到其他會員醫院反應有缺口，不過以他所在的醫院為例，1000毫升的品項有缺貨，因為一般地區醫院都沒有和廠商簽約，已有廠商告知這1、2個月供貨會不穩定，可能要過完年後才會較平穩。

台大醫院藥劑部主任廖玲巧則說，目前供應平台上有供貨就收、不能指定廠牌，整體而言鋪貨量不多，但沒有到「缺」的程度，還有3至4天的庫存，但的確需要比較頻繁聯繫，今天早上健保署南區業務組才和她聯繫，雖然一開始因為操作不順，有收到臨床人員反應，但現在大家都習慣了。

廖玲巧表示，醫院都希望過年可以留1星期的安全庫存量，一般都會準備7至10天的量，以雲林分院來說，預計備10天的量，因為春節期間很多人返鄉，擔心出現大量傷患，距離過年還有2、3周，供貨量已經有逐漸增加，比平常多10%至20%，不顧距離過年所需還有一段距離。

林靜儀表示，去年5月以來，許多藥廠員工幫忙趕工也非常辛苦，食藥署持續協調食鹽水軟袋醫材及人力維持穩定，食藥署今天會頒獎感謝廠商，並且說明永豐恢復生產後的供貨原則：各醫療機構依合約供貨，並鼓勵醫療院所跟藥廠簽訂契約。