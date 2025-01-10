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Hyundai柴油小霸王再進化 全新Porter II登場

撰文／ 洪裕

Hyundai Porter Pro柴油小霸王憑藉領先同級導入的5速手自排變速箱、先進的主動安全科技，轎車化的舒適內裝，以及最長10.3尺的貨台，在台上市至今累計已獲得超過四萬位消費者的支持與肯定。2025年Hyundai汽車推出全新Porter II柴油小霸王，延續卓越傳統的基礎上，以「安全升級」、「環保升級」為核心，進一步突破商用車的框架。不僅以創新科技提升舒適性與經濟效益，更以配備升級不加價的誠意，成為每位頭家在變化快速的時代中穩健賺錢的最佳夥伴。

Hyundai汽車柴油小霸王再進化 全新Porter II登場。圖/現代汽車 南陽實業提供 圖／現代汽車 南陽實業 提供
Hyundai汽車柴油小霸王再進化 全新Porter II登場。圖/現代汽車 南陽實業提供 圖／現代汽車 南陽實業 提供

強勁動力與高級設計，Porter II駕駛樂趣與效率兼得

全新Porter II搭載六期節能柴油引擎，最大馬力達130hp、最大扭力26.0 kgm，並配備5速手自排變速箱，為駕駛者帶來順暢的駕馭體驗。外觀承襲原轎車化高級感設計，並將手動伸縮式天線升級為車頂式鯊魚鳍天線，既美觀又便利。內裝則保留轎車化方向盤、旅程電腦快撥鍵與皮質自排排檔桿，讓駕駛者能輕鬆掌握高質感。

安全防護與環保並行 打造無憂駕駛環境

至於頭家最在乎的安全，Hyundai汽車也全面把關，除了原有的ESC電子車身穩定系統、HAC斜坡起步輔助系統、ESS煞車防追撞警示系統等，全新Porter II全車系標配駕駛座SRS氣囊及全車SBR安全帶未繫警示系統；在結構上，Porter Pro擁有同級最強的5.5mm鋼材厚度大樑，確保車主行車安全，並同時兼顧轎車化的舒適座艙，提升載貨效率與駕駛舒適性。全新Porter II更將原廠標配貨床材質全面升級為進口鐵床，不僅同級最大載重 1575kg，鐵床品質亦經久耐用，也為山林保育提供一分貢獻。

Porter II升級不加價 三種車廂滿足多元需求

2025年全新上市的Porter II維持現有的售價，並在Porter Pro基礎上再升級，提供三種車廂形式：標準單廂、豪華大單廂及六座雙廂；此外，Porter II還提供原廠BIT常溫廂機型及可根據需求受訂生產的底盤車進行特殊打造，豐富多元的車型選擇一定能滿足百工百業的用車需求，成為每位頭家事業成功的最佳夥伴。

圖／現代汽車 南陽實業 提供
圖／現代汽車 南陽實業 提供

*以上車型貨床皆為原廠進口鐵床，單廂、大單廂車型升級原廠木床車型優惠價2萬元。

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