強烈冷氣團全台急凍高山迎雪 下周一晨探8度低溫 觀察是否升級寒流

強烈大陸冷氣團目前持續影響台灣，中央氣象署科長劉宇其表示，預計影響到下周一清晨，要做好保暖工作。目前台灣北方海面有相當大量的胞狀雲系，這是冷空氣持續南下的特徵。今天冷空氣持續南下影響，各地尤其在北部、東半部雲量比較偏多的地方，都是比較寒冷的天氣。

下雨的部分分為2個區域，一個是東北風迎風面，包括北部和東半部地區；另外也可看到有水氣從南方海面上，逐漸往南部地區移動過來，這是屬於偏中高層水氣，所以今天包括中部山區、南部地區雲量偏多，偶爾飄雨。

冷空氣影響部分，劉宇其表示，大陸高壓中心在華東，它所伴隨著高壓勢力持續影響到台灣上空，後面持續會有高壓遞補下來，所以冷空氣會影響到周日晚上，一直要到下周一白天之後，大陸高壓進入東海，台灣附近改吹溫暖的偏東風，溫度才會有逐漸回升的情形。預計下一波大陸高壓要到下周三之後，才會影響到台灣的天氣。

劉宇其表示，水氣部分則分為3個階段，今晨大部分地方普遍來到12度以下，這當中包括中部以北有局部地方10度以下低溫，今天最低溫是馬祖7.2度，本島平地則是新北石碇7.9度，另外在苗栗、金門也有8至9度低溫出現，預期今天各地相對比較寒冷。

今天不少高山降雪，劉宇其表示，今天上午有部分山區低溫和水氣條件配合，在玉山測站上午7時20分開始陸續有出現下雪的狀況。預計可能在今天白天這段時間，或是今天和明天，3000公尺以上高山假如低溫和水氣條件都配合的話，也都還是會有降雪情形。北部和宜蘭溫度會再更低一點點，2000公尺以上山區留意路面結冰和零星降雪狀況。明天北部和東北部2500公尺以上高山同樣留意路面結冰狀況。

未來降雨趨勢，劉宇其表示，水氣在周日至下周二逐步減少，各地恢復比較晴朗的天氣，要留意天氣上比較乾冷的。到了下周三、周四會有另外一波南方雲系北移帶來水氣，同時東北季風再度增強，雲量又會逐漸增多，可能會有短暫雨的狀況，尤其北部、東半部或南方雲系影響的南部地區和中部山區，也會有降雨情形。

溫度趨勢，劉宇其表示，今天一直到下周一清晨都是受到強烈大陸冷氣團影響，不過，由於水氣不同，影響分成兩個階段。今天到周六是雲量比較多、有的地方會下雨，所以全天的感受上是比較寒冷的，尤其是北部地區可能全天氣溫14度、15度以下；中南部白天高溫有機會回升一些，也是比較有寒意的感受。

劉宇其表示，周日水氣逐漸轉乾，但是持續受到冷氣團影響，所以周日到下周一清晨偏向乾冷的型態。白天的高溫回升，但是到周日深夜到下周一清晨有非常明顯的輻射冷卻效應，預計有非常多地方都會出現10度以下低溫。

近期低溫提醒，劉宇其表示，今天到明天白天各地普遍12度以下，中部以北和宜蘭的空曠地方可能會來到10度左右低溫，預計今天持續發布低溫特報，到周日清晨也是差不多的情形。到了下周一清晨有明顯的輻射冷卻效應，各地內陸空曠地區普遍有10度以下低溫，另外包括北部、宜蘭可能會有8度左右低溫；不排除在竹苗近山區的地方會有更低的溫度出現。

至於下周一清晨是否有機會升級寒流？劉宇其表示，寒流和冷氣團主要是以台北測站的溫度來看，目前預報溫度大概是在11度至12度之間，判斷還是以強烈大陸冷氣團的機會比較高。不過這波冷空氣影響相當明顯，各地還是要留意保暖工作。